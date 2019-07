Beneficios de no usar sostén nunca más

Sin lugar a duda para muchas mujeres el sostén es una de las prendas mas molestas que usamos las mujeres, y más en temporada de calor, es demasiado ajustado, varillas incomodas, en fin, es algo que nos gustaría no tener que utilizar jamás.

Sin embargo, esto de “no utilizar jamás”, no es una idea tan descabellada , ya que el no usar sostén es de lo más benéfico para la salud y apariencia de tus bubis, a continuación, expertos te explican las ventajas de no usar brasier.

En primer lugar, te informamos que los sostenes no hacen nada por tus senos, a lo contrario que muchas mujeres pueden pensar, ya que los tejidos de las mamas suelen debilitarse debido al uso de los sostenes, a medida que envejeces comenzarán a hacerse más flácidos de lo que deberían.

Ayuda a mejorar la circulación

Un sostén muy apretado puede dificultar la circulación, esto se debe a que estás retirando la banda de constricción que rodea tu pecho, especialmente la venosa.

Ayúdanos. Da click en la estrella de Google Noticias y síguenos.

Cabe mencionar que una mejor circulación sanguínea equivale a muchos beneficios para tu salud, desde mejorar la condición de tu corazón, hasta lucir una piel más sana y más firme.

Melania Trump, una de las mujeres que decidió dejar usar sostén. Foto: Instagram

Otra cosa que no pareciera tan importante, pero lo es, es que tus senos estarán más “animados”, es decir, los pezones de las mujeres que deciden no usar sostén son en promedio unos 5 o 7 milímetros más altos de los de aquellas mujeres que sí lo usan.

Te sentirás mucho mejor

Al final del día, solo queremos estar cómodas, por lo al llegar al nuestro hogar, lo primero que hacemos es quitarnos el sosten y sentirnos liberadas.

Este te brindará los beneficios del soporte sin la presión ni la incomodidad que te da usar un sujetador.

No usar brasier te da la oportunidad de conocer mejor tus senos, esto es difícil si están oprimidos tras varias capas de tela.

Jennifer Aniston. Foto: Instagram

Nunca duermas con sostén

Usar sujetador para dormir podría estar relacionado con la aparición de problemas de seno.

Dormir usando sujetador es algo realmente incómodo. Además, parece aumentar la posibilidad de desarrollar cáncer de seno.

Según un estudio, las mujeres que sufrieron de cáncer de mama usaban sostén durante más de 12 horas al día e incluso dormían con él, según lo informado por Mejor con Salud.

Cabe recordar, que forma frecuente debes hacerte un autoexamen. Podrías también concertar una cita para la mamografía. Ayuda a disminuir la mortalidad por cáncer de mama de un 25% a 30%.

Esto se debe a que pone en evidencia tumores que posiblemente no detectarías hasta después de dos años mediante las palpaciones del autoexamen.

La frecuencia con la que debes hacerte esta prueba debe ser anual después de cumplir los 40 años.

Para finalizar, te damos una excelente recomendación, si te preocupa mucho cómo te verás, podrías utilizar prendas que tengan un top incorporado, ya que son prendas muy cómodas y frescas.