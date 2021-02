Birmex compra 3.3 millones de medicamentos para pacientes Covid-19

CDMX.- La empresa Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) informó este domingo la compra de 3.3 millones de medicamentos, anestésicos y anticoagulantes, destinados a la atención de pacientes con Covid-19 del sector público de México.

Birmex, empresa del Gobierno Federal de México que produce y comercializa vacunas y otro biológicos compró este lote proveniente de Lituania, Madrid e Italia por un costo de alrededor de 2 mil millones de pesos.

"El lote está conformado por 3 millones 362 mil 715 unidades de Midazolam de 15 y 50 gramos, Dexmedetomidina, Propofol de 20 y 50 gramos, Enoxaparina de 20, 40, 50 y 60 gramos, Rocuronio de 2 y 8 grados, además de Norepinefrina", informó Birmex a través de un comunicado.

Asimismo, indicó que recibió una donación de 8 mil máscaras faciales anti-covid. El último vuelo que trasladó el lote arribó al aeropuerto de la Ciudad de México el sábado 6 de febrero a las 2 de la tarde.

La empresa destacó que estos medicamentos son utilizados como anestésicos y anticoagulantes, y están destinados para atender a pacientes que padecen Covid-19 en hospitales públicos. "Con este lote se tiene garantizado el suministro por dos meses con este tipo de insumos médicos y una vez que tengan más recurso se podrá traer un cargamento similar.

Birmex mantuvo negociaciones con los proveedores Entafarma, Cofares, OMMFE y Jorinis/Propofol desde el pasado 24 de enero, y este sábado 6 de febrero se lorgó tener cargamento completo que está conformado por 100 toneladas de medicamentos. Puntualizó que a principios de enero, México recibió 2 cargamentos de 50 y 150 mil unidades de Propofol, respectivamente.

"La falta de medicamentos es a nivel mundial, no es privativo de México y BIRMEX aun cuando el socio mayoritario es el Gobierno Federal, no recibe recursos federales y únicamente surte a los hospitales del público, no distribuye medicamentos a hospitales, ni farmacias del sector privado", señaló la empresa.

En este lote de 3.3 millones de medicamentos, Birmex detalla que son 98 mil 210 Midazolam de 15 gramos y 146 mil 480 de 50 gramos; 788 mil de Dexmedetomidina; 79 mil 45 de Propofol de 20 y 15 mil de 50 gramos; 40 mil de Enoxaparina de 20, un millón 21 mil 280 de 40, 500 mil 20 de 60 y 15 mil 120 de 80 gramos; 411 mil 580 de Norepinefrina y 19 mil de Rocuronio de 2 y 8 grados.

"El Midazolam se usa antes de los procedimientos médicos y cirugía para causar somnolencia, aliviar la ansiedad, la Dexmedetomidina tiene efectos sedantes y analgésicos, sin causar depresión respiratoria, e induce un nivel de sedación, Propofol es un agente anestésico intravenoso de corta duración, la Enoxaparina se usa para prevenir el desarrollo de coágulos y el bromuro de Rocuronio está indicado como coadyuvante de la anestesia general", concluyó.