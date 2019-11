Brincaba al lavarse los dientes, cae y se perfora la garganta con el cepillo

Reino Unido.- Una menor de edad que no paraba de brincar al lavarse los dientes cayó al suelo y se hizo un agujero en su garganta. La niña de nombre Celeste Gravenmier no hizo caso a sus padres de no saltar al lavarse los dientes.

Mitchell Gravenmier, su padre, relató que él llevó a la niña y a su otro hijo a la cama pero Celeste no paraba de bricar, él se distrajo por un segundo y voletó hacia Celeste al escuchar sus gritos agonizantes, indicó el diario Mirror.

Según relató a The Sun, Celeste brincaba de un lado al otro de la cama con su cepillo de dientes en la boca, los padres indicaron que dejaban a sus hijos lavarse los dientes en la cama para evitar que corrieran.

Cuando Celeste cayó al suelo se puso de pie y el padre sólo observó un poco de sangre, pensó que sólo se había lastimado las encías, pero al revisar el interior encontró un agujero de una pulgada en su garganta.

El padre llevó a Celeste al hospital, ahí revisaron el estado de su garganta que afortunadamente no recibió daños de consideraciones, pero tuvieron que someter a Celeste a una cirugía de emergencia para cerrar la herida.

Se dañó el paladar hacia la parte posterior de la boca, en el área de la garganta y la zona de la lesión es lo que usas para emitir ciertos sonidos

La operación se extendió por dos horas y media, dado que el lugar era difícil de alcanzar. Durante las próximas dos semanas la pequeña llevará una dieta líquida, se encuentra ya en casa y ahora tiene un poco de temor de lavarse los dientes. Los médicos informaron a los padres que podría tener en el futuro algunas dificultades para emitir ciertos sonidos.