Brote de sarampión en EUA afecta a hijos de padres antivacunas

El departamento de salud del estado norteamericano de Washington ha emitdo una alerta sanitaria debido al brote de sarampión. En enero de este año se han contabilizado 37 casos, de ellso 35 son menores de edad y al menos 32 de estos últimos no recibieron la vacuna tripe viral que protege contra sarampión, paperas y rubéola.

Un reportaje publicado por The Verge, destacó que los estados de Nueva York, Nueva Jersey y California, donde se presentaron los primeros casos, tienen o tenían leyes que permitían a los padres no vacunar a sus hijos por motivos religiosos o personales. En total son 17 estados de la Unión Americana que perminten la no vacunación bajo estos términos.

El actual brote de sarampión en Estados Unidos es considerado el peor desde el año 2000 cuando se consideró una enfermedad eliminada de Estados Unidos.

Esta no vacunación estuvo alentada por personalidades del espectáculo y pseudoprofesionales de la salud que relancionaban la aplicación de la vacuna triple viral con el desarrollo de autismo en menores de edad, creencias que son totalmente infundadas.

Esta creencia hizo que el 8 por ciento de los niños que ingresaron a preescolar en Estados Unidos durante el 2017 no fueran vacunados.