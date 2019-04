Buscan establecer tamiz auditivo obligatorio

México.- (Por Miriam García /Reforma) A fin de que puedan detectarse a tiempo casos de discapacidad auditiva para brindarles la atención adecuada, Alejandra Lara presentó hoy una iniciativa de reforma a la Ley de Salud y a la de Protección de los Derechos de Personas con Discapacidad, para establecer de forma obligatoria y gratuita, la prueba del tamiz auditivo neonatal.



La Diputada local del PRI dijo que la discapacidad auditiva puede ser detectada a través del tamiz durante los primeros 28 días de nacido, por lo que es importante el que ésta se practique de manera obligada, y por ello se proponen ajustes a los artículos 24 y 25 de la Ley de Salud, y el 2 y 15 de la de Protección de los Derechos.



"Con la iniciativa buscamos establecer que el tamiz auditivo no sólo se realice al bebé prematuro, como lo marca la ley vigente, sino de manera obligatoria a todo recién nacido", expresó.

"Que el tamiz auditivo neonatal sea una prueba gratuita y rápida, que permita detectar la presencia de sordera en recién nacidos en toda unidad que atienda partos y/o a las y los recién nacidos; con la finalidad de que todo recién nacido tenga derecho a esta prueba ya sea en hospitales públicos o privados".Lara dijo que la iniciativa se presentaba a instancias del Club Rotarios y de la asociación "Ya puedo escucharte".Por ello, en la presentación de la reforma estuvieron presentes Abbas Rahimzadeh, Gobernador de Rotary Internacional; Rodolfo Alanís y Fernando Salazar, del Club Rotario Regiomontano Valle Oriente, y Gabriela González, presidenta de "Ya puedo escucharte", entre otros.

"De aprobarse la iniciativa", añadió Lara, "podrá realizarse la aplicación oportuna de procedimientos y técnicas de tratamiento, estimulación temprana, rehabilitación auditiva y en su caso, del lenguaje, y la atención médico-quirúrgica temprana y oportuna".En rueda de prensa, Rahimzadeh, dijo que el que los niños puedan atender sus problemas auditivos les cambia la vida a ellos y sus familias.

"En Nuevo León el tamiz auditivo se aplica a los bebés prematuros, pero se trata de que aplique a todos los niños, porque de esa manera, el 70 por ciento de los niños tendrá una mejor calidad de vida", expresó.

González añadió que los niños sordomudos no lo son, sino que por no escuchar, no pueden reproducir sonidos y hay que contribuir para que sí escuchen y puedan comunicarse.



"Si a un niño se le detecta entre los cero y los siete años, que es la etapa de aprendizaje del lenguaje", añadió, "que tiene discapacidad auditiva, se le abren todas las oportunidades al niño".