CDC de Estados Unidos emite recomendaciones para festejo de Halloween

Estados Unidos.- Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) han dado a conocer una serie de recomendaciones sobre cómo prevenir el coronavirus en en fesejos de Halloween. en un desplegado en su portal el CDC indica que "el truco o trato" puerta a puerat se considera una actividad de alto riesgo por lo que se sugiere modificar los planes para Halloween este año.

Los CDC también han dado a conocer las formas seguras en que se pueden celebrar el Dia de Muertos y Acción de Gracias. Para cada una de estas festividades los CDC han clasificado las actividades de acuerdo a su nivel de riesgo en alto, moderado o bajo.

Festejo de Halloween

En Halloween el tallado de calabaza, decorado del hogar o incluso algunas actividades al aire libre con los vecinos se considera de bajo riesgo siempre que se pueda mantener la distancia social entre ellos. En lo que respecta a la entrega de dulces, se sugiere que sean colocadas en bolsas individuales para que cada familia pueda tomar una guardando el distanciamiento social.

Otras actividades que se pueden realizar durante Halloween y de manera completamente segura son concursos de disfraces de manera virtual, visitar parcelas de calabazas o huertos donde se usa desinfectante de manos antes de tocar los artículos.

Si se está preparando bolsas de dulces se recomienda el lavado de manos con agua y jabón. El CDC agrega que una máscara de disfraz (como para Halloween) no sustituye a una máscara de tela. No se debe usar una máscara de disfraz a menos que esté hecha de dos o más capas de tela transpirable que cubra la boca y la nariz y no deje espacios alrededor de la cara.

Los CDC han recomendado también para los festejos de Navidad y en general para todos en esta época considerar varios factores para la planificación de festejos: los niveles de casos de coronavirus en la zona, la duración de la reunión, el número de invitados y el lugar desde donde viajan los asistentes.

Día de Muertos

Para el Día de Muertos, los CDC recomiendan actividades de bajo riesgo como disfrutar en familia de la comida y la música al aire libre, mientras que las actividades de riesgo moderado pueden ser las reuniones a las que acuden un pequeo grupo de personas al aire libre donde se pueden tener una distancia mayor a 1.8 metros.

Los eventos de alto riesgo incluyen asistir a grandes celebraciones en interiores con cantos y personas de varias ubicaciones geográficas

En la celebración de Acción de Gracias y Viernes Negro

Si se acostumbra tener reuniones de muchos invitados, se sugiere disminuir la cantidad de asistentes y limitarse a los miembros del hogar. En el caso del viernes negro se sugiere hacer todas las compras en línea para evitar las tiendas abarrotadas. El CDC recomienda tener una cena virtual y compartir recetas con amigos y familiares, Ver eventos deportivos, desfiles y películas desde casa.

Los CDC indican que estas recomendaciones no sustituyen, sino que son suplementos, de las otorgadas por el estado y/o territorio y leyes de salud y seguridad, reglas, y regulaciones con las que deben cumplir las reuniones familiares.