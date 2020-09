COVID-19 podría sufrir mutaciones y volverse más contagioso al resistirse a las mascarillas y el lavado de manos

Científicos descubrieron que el COVID-19 podría sufrir mutaciones y volverse más contagioso, inclusive resistir a las mascarillas y el lavado de manos, así como el distanciamiento social, esto según un estudio publicado recientemente.

Cabe descartar que, aunque en el nuevo estudio no encontró que el coronavirus se hayan hecho más letal, si se vuelve más contagioso sorteando las barreras para la transmisibilidad como lo sería las mismas mascarillas.

En el estudio, los expertos identificaron una nueva cepa del virus, que representó el 99,9 por ciento de los casos durante la segunda ola en el área de Houston, Texas, informó el Washington Post.

El estudio

Se observó en las bases de datos públicas una sustitución en la interfaz entre las subunidades de la proteína SARS-CoV-2 Spike, Spike D614G. La variante Spike 614G aumentó posteriormente en frecuencia en muchos lugares del mundo.

Los patrones globales de dispersión de Spike 614G sugieren una ventaja selectiva de esta variante, sin embargo, el origen de Spike 614G está asociado con eventos de colonización temprana en Europa y radiaciones posteriores al resto del mundo.

El coronavirus podría ser más resistente al lavado de manos y mascarillas. Foto: AP

Por tanto, el aumento de la frecuencia de 614G puede deberse a un efecto fundador aleatorio. Investigamos la hipótesis de la selección positiva de Spike 614G a nivel de un país individual, el Reino Unido, utilizando más de 25,000 secuencias de genoma completo de SARS-CoV-2 recolectadas por COVID-19 Genomics UK Consortium.

Usando análisis filogenético, los expertos identificaron los clados Spike 614G y 614D con orígenes únicos en el Reino Unido y, a partir de ellos, extrapolamos y comparamos las tasas de crecimiento de los grupos de transmisión que circulan conjuntamente.

Encontrando que los clústeres de Spike 614G se introducen en el Reino Unido más tarde en promedio que los clústeres de 614D y crecen a un tamaño mayor después de ajustar el tiempo de introducción.

El análisis filodinámico no muestra un aumento significativo en las tasas de crecimiento para los conglomerados con la variante 614G, pero el modelo genético de la población indica que 614G aumenta en frecuencia en relación con 614D de una manera consistente con una ventaja selectiva.

También los científicos investigaron la influencia potencial de Spike 614D versus G sobre la virulencia al hacer coincidir un subconjunto de registros con datos clínicos sobre los resultados de los pacientes.

En el estudio aclaran que no encontraron ninguna indicación de que los pacientes infectados con la variante Spike 614G tengan una mayor mortalidad por COVID-19, pero los pacientes más jóvenes tienen una probabilidad ligeramente mayor de ser portadores de 614G.

A pesar de la disponibilidad de un conjunto de datos muy grande, bien representado por ambas variantes de Spike 614, no todos los enfoques mostraron una señal concluyente de una tasa de transmisión más alta para 614G, pero las diferencias significativas en el crecimiento, tamaño y composición de estos linajes indican la necesidad de continuar estudiar, según el estudio publicado en Medrxiv.

Cabe mencionar, en el estudio se hace la aclaración que dicha versión es preliminar y no ha sido revisado por pares, lo cual quiere decir que, las nuevas investigaciones médicas que aún no se han evaluado y, por lo tanto, no deben utilizarse para guiar la práctica clínica.