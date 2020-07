COVID puede transmitirse por el aire: advierten 239 científicos

México.- Un grupo de especialistas compuesto por 239 científicos ha enviado una carta abierta a la Organización Mundial de la Salud en la que se advierte que el nuevo coronavirus puede transmitirse a través del aire.

El contenido de la carta no se ha revelado, pero de acuerdo a The New York Times, en ella se pide a la Organización Mundial de la Salud reconsiderar la presencia del Covid-19 en el aire y su eventual contagio por este medio.

Los científicos firmantes de la carta son de 32 nacionalidades distintas y será publicada por una revista científica esta semana y en ella se pide también que la OMS reconsidere y revise las recomendaciones de ajuste ante Covid-19.

La carta indica que las gotas de saliva de una persona enferma que tose o estornuda en una habitación pueden viajar por ella y contagiar a quienes estén presentes.

