Cada vez más personas se despiertan cansadas a pesar de dormirse temprano

Cada vez más adultos se despiertan cansados a pesar de que se fueron a la cama a dormir antes de las 10 de la noche. Así lo dio a conocer un estudio realizado para medir la calidad del sueño en el Reino Unido, por Anne Marie Boyhan, experta en sueño de The Sleep Care Co.

En el estudio participaron 2 mil adultos que se acostaban normalmente a las 9:54, pero a pesar de ser una hora razonable, cuatro de cada 10 se autocatalogaron como personas que no duermen bien; seis de cada diez consideran que su rutina a la hora de acostarse podría ser mejor.

Las personas que no duermen bien por la noche suelen dar vueltas y vueltas y pensar muchas cosas, lo que les impide un adecuado descanso. Solo una cuarta parte de los participantes en el estudio indicó que se duerme más profundamente cuanto más temprano se acuesta por la noche.

Las horas de sueño que dormimos son, por supuesto, importantes, pero la forma en que nos preparamos y entramos en la zona de sueño también es vital.

Anne Marie Boyhan, experta en sueño de The Sleep Care Co., dijo: “El sueño es un pilar fundamental de la salud. El descanso adecuado no es un lujo, es una necesidad.

Es por eso que es relevante centrarse en hábitos que respaldan el sueño de calidad.

El estudio resaltó la importancia de concentrarse en hábitos que respalden un sueño de calidad. También que tres de cada 10 personas adultas no pueden irse a la cama antes de las 10 de la noche y más de la mitad necesitan oscuridad completa para dormir.

En un intento por dormir mejor, el 27 por ciento necesita asegurarse de que todas las puertas estén cerradas con llave antes de irse a dormir. Y el 20 por ciento necesita asegurarse de que la habitación tenga la temperatura adecuada.

Cómo dormir mejor

Acuéstese y despiértese a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana.

Encuentre formas de relajarse antes de acostarse cada noche.

Evite distracciones como teléfonos celulares, computadoras y televisores en su habitación.

Haga ejercicio a horas regulares todos los días, pero no dentro de las 3 horas antes de acostarse.

No consuma comidas abundantes ni beba cafeína o alcohol al final del día.

Evite las siestas largas (más de 30 minutos) al final de la tarde o principios de la noche.