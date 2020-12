Caen diagnósticos de VIH durante el 2020 en México

México.- Hasta el tercer trimestre del 2020, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH en México diagnosticó 6 mil 478 casos. Esa cifra representa menos del doble de lo que se registró en 2019, cuando fueron diagnosticados 17 mil 161 pacientes con VIH. Uno de los motivos de la caída de casos diagnosticados de VIH podría ser la falta de exámenes realizados en hospitales públicos, como un posible efecto de atención al Covid-19, ya que durante los últimos quince años la incidencia no era menor a los 10 mil casos diagnosticados por año.

Esta enfermedad puede ser atendida de forma gratuita en el sector salubridad o en afiliaciones como IMSS o Issste. Algunos de los casos se detectan como parte de la vigilancia epidemiológica; otros como solicitud de los propios pacientes, aquellos que tienen síntomas o por cuestiones laborales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Alfredo Francisco Villagómez Ruiz, infectólogo del Seguro Social, explicó que el virus del VIH se conoce como un retrovirus que está constituido por material genético RNA, el cual necesita por obligación la maquinaria celular del ser humano para desarrollarse. Este virus va destruyendo gradualmente las células que defienden al cuerpo de infecciones, particularmente afecta a los linfocitos. Si el VIH se desarrolla, puede convertirse en síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), que junto a sus complicaciones puede generar la muerte.

Para el especialista, es importante que las nuevas generaciones conozcan al virus, porque se están quedando con la idea de que las enfermedades de transmisión sexual se curan con facilidad, con una tableta, que es el caso de muchos pacientes actuales, los cuales incluso manifiestan las complicaciones por sida.

Fuente: Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de VIH.

Notable disminución

Las cifras del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH en México estiman además que los casos notificados en 2020 fueron 6 mil 904, y corresponden a aquellos que fueron detectados en un principio como sospechosos, para posteriormente tener el diagnóstico como oficial a 6 mil 478.

Los estados con mayor incidencia de casos diagnosticados durante el 2020 son Veracruz, con 867; el Estado de México, con 699; Puebla, con 383; y Quintana Roo, con 328. En contraste, la Ciudad de México, que por años se ha mantenido como una de las entidades con mayores casos diagnosticados, pasó de tener mil 175 registros en 2019, a solo 198 en 2020.

Cabe destacar que, recientemente, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció por segunda ocasión que las hospitalizaciones por Covid-19 se estaban incrementando en los hospitales.

En Sinaloa, según los datos hasta el tercer trimestre de este año, se han registrado 115 diagnósticos; mientras el año pasado se registraron 234; es decir, poco menos de la mitad. Este estado especificó que en sus hospitales no todas las actividades se están realizando debido al Covid-19, como es el caso de cirugías.

Del total de diagnósticos durante el 2020 en el país, con 5 mil 523, los hombres continúan siendo los más afectados. En contraste, las mujeres acumulan 955 casos. El grupo de jóvenes de entre 25 y 39 años ha registrado la mayor incidencia de diagnósticos de VIH. De acuerdo con los datos en el 2020, el grupo de 25 a 29 años tuvo mil 621 diagnostico; el de 30 a 34, mil 621; y el 35 a 39 años, mil 149.

El último registro de mortalidad que mantiene en estadísticas el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH en México es, hasta el 2018, donde estima que fallecieron 4 mil 995 personas con una tasa de mortalidad de 4 por cada 100 mil habitantes.

Políticas públicas

Alfredo Francisco Villagómez Ruiz, infectólogo del Seguro Social, comentó que hace ocho años había campañas muy importantes en medios de comunicación, en los que se daba información sobre el VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Hoy por hoy, lamentó que la mayoría de los jóvenes solo recurre a Internet, pues la información puede contener inconsistencias.

"Se debe de retomar esta política de información, porque no solamente el virus de la inmunodeficiencia es el problema que tenemos hoy, sino que tenemos una serie de enfermedades de infección de transmisión sexual, asociada a los riesgos que se están aplicando por parte de la población, porque no solamente tenemos aquí en Sinaloa el virus del VIH, tenemos hepatitis C, B, sífilis, clamidia, gonorrea...".

En este punto, comentó que si se es portador de alguna de estas enfermedades, se multiplica por tres el riesgo de que se contagie de VIH, ya que afecta por dos blancos al sistema inmunológico. Consideró que, de no aplicar políticas de prevención para este virus, al Gobierno se le van a elevar los gastos para tratarlo.

Los tratamientos que se dan por parte de instituciones de Gobierno, que son de fórmula original, en promedio está en 15 mil pesos al mes por los años de vida del paciente, lo que prácticamente hace incosteable al sector salubridad mantener esto, consideró.

Contagio

Alfredo Francisco Villagómez Ruiz, infectólogo del Seguro Social, explicó que desde que se conoce el virus, las formas de contagio son prácticamente las mismas: la transmisión sexual, por el intercambio directamente de secreciones que llevan sangre y que prácticamente en esas células introducen el virus a otro ser vivo; también puede ocurrir por el uso de drogas, según agregó el médico. La vía son los insumos intravenosos, pero contaminados, que también llevan sangre.

"En accidentes, principalmente, podíamos hablar desde los trabajadores de la salud, que por algún motivo tienen accidentes, que es la población en la que menos se presenta, pero es posible, también por sangre", comentó.

Por último, destacó que se encuentra la transmisión de mujeres embarazadas que no se conocían portadoras del virus, y al nacer sus bebés los infectan a través de la placenta o de la secreciones, como la leche materna.

Por orden de incidencia, en el último año, la mayor causa de contagio es por transmisión sexual, con 6 mil 370; usuarios de drogas inyectadas, con 31; y 16 por transmisión perinatal. No se registraron casos por transmisión sanguínea, de acuerdo con el Sistema de Salud.

Síntomas

El infectólogo en Sinaloa consideró que existen tres factores que pueden definir los síntomas del virus. Explicó que el principal es el estado inmunológico del paciente, seguido de que tengan o estén cursando ya por una deficiencia precaria en su organismo; es decir, que sus defensas no lo estén defendiendo y le den la oportunidad al virus a que se desarrolle; y, tercero, la idiosincrasia de cada uno de los organismos.

"Tenemos pacientes que por sus capacidades para defenderse sí tienen ya un problema, prácticamente para que se desarrollen manifestaciones, puede ser entre los primeros seis meses a un año, mientras que los que tienen mayor capacidad inmunológica pueden tener un periodo de ventana mucho más largo", explicó.

No obstante, aclaró que, cualquier persona que se infecta por primera vez, prácticamente casi todas, va a tener entre las primeras dos a tres semanas un pequeño cuadro de un síndrome retroviral asociado a una pequeña gripa: "Quizá un aumento del crecimiento de los ganglios, un pequeño malestar, congestión nasal, enmarcado como si fuera cualquier tipo de gripa, de tal manera que por eso a veces no hay algún síntoma o signo concluyente, ya que después de que pasen estas primeras manifestaciones, a partir de ahí ya depende de los tres factores anteriores", enfatizó.

Cuando el paciente es atendido con manifestaciones criticas de VIH; es decir, cuando sus defensas ya no sirven y ya no tienen la capacidad de defenderse, es cuando se empiezan a desarrollar los síntomas del sida.

Prácticamente, Alfredo Francisco Villagómez Ruiz explicó que los síntomas en esta etapa van desde diarrea, fiebre, pérdida de peso progresivo, hasta la presencia de alteraciones neurológicas asociadas a la depresión, lesiones en la boca asociadas a candidiasis, que es la presencia de hongos en la boca, y que la comunidad conoce más como «algodoncillo», así como crecimiento ganglionar y manifestaciones cutáneas, como lesiones asociadas también a hongos.

La mortalidad es muy alta cuando ya hay manifestaciones de sida, reconoció el médico. En este punto, explicó que, desafortunadamente, en México, la mayoría de los pacientes que se diagnostican son por sida con estadios muy avanzados, y la gran mayoría son hombres.

Tratamientos

A pesar de las estadísticas, mencionó que, dependiendo del estadio en que se encuentre el paciente, y si se adquiere un buen tratamiento, la recuperación es importante.

Villagómez Ruiz agregó que, para fortuna del paciente, hay tratamientos altamente efectivos que logran que entre los dos a seis meses prácticamente se duerma al virus, porque una vez adquirido, no desaparece: "El virus mata, relativamente no, porque el virus lo que va a hacer es destruir el sistema inmunológico. Entonces, qué es lo que lleva a la muerte, prácticamente son las enfermedades agregadas asociadas a la inmunodepresión, una vez que el virus entra y prácticamente se come tus defensas, tus linfocitos, ya no tienen con qué defenderte", explicó.

En los últimos veinte años, el infectólogo mencionó que ha existido una revolución muy importante en el tema de tratamientos. Antes, destacó que existían tratamientos con doce pastillas al día que enfrentaban al paciente a toxicidad y a efectos secundarios severos, pero hoy por hoy se encuentran coformulados, que significa que son tres o cuatro antibióticos en una sola tableta, y son tan potentes que se duerme al virus en dos a tres meses.

Incluso, mencionó que existen estudios de medicamentos novedosos de uso intravenoso que con una sola aplicación cubren por seis meses al virus, o la aplicación de medicamento subcutáneo de liberación prolongada, pero esto todavía está en estudio.