Café y otras bebidas para mantenerse despierto en el trabajo

Tarde o temprano, todos caemos en un alimento o bebida que nos ayude a mantenernos despiertos. Aunque podríamos pensar en las bebidas energéticas comerciales, los expertos en salud no las recomiendan, ya que además de contener una alta concentración de azúcares y químicos, una vez termina su efecto, se puede presentar un bajón repentino de energía.

Por esta razón, es más recomendable irnos por alguna opción natural, así que ahora traemos para ti una lista de bebidas que pueden brindarte energía, y que, consumidas con moderación, también tienen buenos efectos en tu salud.

Bebidas naturales para mantenerse despierto en el trabajo

Café

Nos referimos al café de grano entero molido, no al café soluble. Si bien el café soluble puede también ayudarte a estar despierto, su efecto es menor y no es muy saludable, en cambio, el café de grano tiene mejor sabor y si se toma con moderación (no más de 3 o 4 tazas diarias), puede brindarte beneficios en tu salud. Se recomienda ingerirlo caliente y sin azúcar.

Té verde

Si buscas una bebida que te mantenga despierto y que no sea café, el té verde es una buena opción. Es una bebida rica en antioxidantes, contiene cafeína, sí, pero en menor cantidad que el café. Entre sus beneficios está el mejorar la digestión y, claro, brindar energía. Es más recomendada en ayunas, para que sus efectos sean duraderos.

Chocolate

Es importante aclarar que no nos referimos al chocolate comercial, sino al cacao, un cacao puro sin azúcar. Este es el mejor para mantenerse alerta y disfrutar de las ventajas en nuestro cuerpo, pues brinda energía por un tiempo más prolongado que el té. Se puede beber en agua o en leche, frío o caliente, compra cacao natural en polvo y prepáralo a tu antojo.

Smothies de frutas

Nada complicado de preparar, ya que puede hacerse con cualquier fruta de temporada que sea de tu agrado. La energía te la brinda la fructosa, es decir, el azúcar natural de la fruta, así como sus vitaminas. Se prepara con fruta, hielo y agua, puedes endulzarlo más con miel.

Mate

De seguro has escuchado sobre esta bebida, que es bastante popular tanto en Argentina como en Uruguay. Es un tipo de infusión, hecho con la yerba mate. Tiene un efecto similar al café, ya que de igual manera contiene cafeína, pero el sabor es distinto. Lo mejor del mate, es que puede durarte gran parte del día, se bebe caliente, pero está una versión fría llamada Tereré, que es como suele tomarse en Paraguay, acompañado de jugo de frutas.

Te recomendamos leer:

Los expertos en salud recomiendan evitar las bebidas energéticas comerciales, por sus efectos negativos, y mejor sustituirlo por opciones naturales, como las que te compartimos. Por otra parte, si te has sentido agotado en los últimos días, puede ser que estés deshidratado, entonces ingerir sueros orales es otra opción para recuperarte. La deshidratación se siente como el adormecimiento. Recuerda siempre ingerir mucha agua natural.