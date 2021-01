Calculadoras y simulaciones para entender la pandemia de Covid-19

México.- En las circunstancias actuales, como la pandemia de Covid-19, el flujo de noticias sobre el coronavirus es imparable.

Para el físico Álvaro Díez González Pardo, estudiante de posgrado en la Universidad de Varsovia, Polonia, quien compartió una charla para Debate, bombardear a la gente con datos tan cambiantes y de forma tan constante podría erosionar la fiabilidad hacia la ciencia, hacer que la gente tenga dudas y que no sepa si realmente tiene que seguir mandatos tan sencillos como usar o no un cubrebocas; por ello, considera muy importante acercar los conocimientos en un formato más digeribles, por ejemplo, una calculadora digital que muestre qué pasaría si se usa o no una mascarilla, o cuánto tiempo tomará hasta que se reciba la vacuna, por ejemplo.

Ilustrando mediante simulaciones

Desde el punto de vista de un físico, la respuesta científica frente a diferentes problemas puede ser muy clara.

La física, en última instancia, lo que pretende es modelar el comportamiento de cualquier ley natural en nuestro entorno; de este modo, la transmisión de conocimiento es relativamente fácil, especialmente si es generada a través de la ciencias computacionales, mediante herramientas como las calculadoras virtuales y las simulaciones, que ayudan a acercar todo el trabajo científico a la población.

"Si yo puedo hacer una simulación de cómo va a evolucionar la pandemia, puedo acercar eso. Podemos, digamos, encapsular todo ese trabajo científico de años y años de investigación de enfermedades víricas y encapsularlo en una página web donde la gente vea un gráfico, con unas letras y unas explicaciones que ayuden a entender grosso modo cómo se va a comportar el virus, qué cosas frenan al virus y qué cosas aumentan la transmisión del virus. De esa forma, aumentar la confianza de la población en los avances científicos e implementar las medidas de las que hablamos}", explicó Gepe.

Calculando la fila de vacunación

Álvaro Díez lleva dos años trabajando en una herramienta digital llamada Omni Calculator, o en español Omnicalculadora (omnicalculator.com), donde se hacen simulaciones, por ejemplo, de la expansión del universo, agujeros negros o cosas tan prácticas y cotidianas como elegir una hipoteca o el gasto del supermercado.

Pero ahora, con la pandemia, se han dedicado a resolver algunos problemas relacionados con esta, como pueden ser las dinámicas de vacunación en distintos países, así podemos calcular la fila de vacunación en México mediante la calculadora; colocando ahí la información específica de una persona joven, con las características de Álvaro, tendríamos a un hombre de 28 años que no es trabajador sanitario y no es población de riesgo, y se hace la aproximación.

La calculadora toma en cuenta la tasa de vacunación a razón de la proyección realizada recientemente por el Gobierno mexicano, en la cual se ha propuesto un tiempo estimado de 1.3 años para vacunar a todos, y el rango de aceptación de la vacuna (de aproximadamente 76.25 por ciento): todo esto dio como resultado que una persona como Álvaro tenga una posición de entre 34 millones 66 mil 228 personas y 71 millones 628 mil 216 personas, aproximadamente.

¿En cuanto tiempo me vacunaría?

Teniendo en cuenta los datos anteriores y el calendario de vacunación, una persona igual a Álvaro recibiría la vacuna entre el 29 de septiembre del 2021 y el 15 de agosto del 2026, todo considerando una posibilidad entre máximos y mínimos debido a las diferentes variables (retrasos o contratiempos que el proceso de vacunación pudiera presentar).

Para Álvaro Díez, este dato nos sienta en un marco realista de lo que puede pasar durante la pandemia, «son cifras que no dan para mostrar un relajo durante esta pandemia», razonó, pues mientras las personas no se vacunen, la transmisión del virus seguiría.

Durante la charla, Álvaro también explicó, mediante Omni Calculator, cómo se propagarían los contagios de usar o no usar una mascarilla, originando datos reveladores que son fáciles de comprender mediante gráficas.

Para el joven físico, acercar la ciencia a la gente brinda la posibilidad de que la población confíe en los descubrimientos que se van haciendo; y si la población confía en que ese es el camino correcto y el que funciona, se va a seguir, aunque en primera instancia implique un sacrificio, se seguirá porque implicará un bien mayor.

Durante la pandemia «significa que yo y mis allegados no vamos a contraer ese virus», dijo Álvaro.