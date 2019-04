Caminarán para hacer conciencia sobre autismo y Asperger

México.-Para crear conciencia sobre el autismo y el síndrome de Asperger, la Fundación Hace realizará este domingo una marcha que iniciará en el Parque Metropolitano de Guadalajara.

Blanca Arriaga, directora de la organización civil, expuso que esta será la edición 11 de la Caminata Conciencia al Autismo y Asperger, evento que además contará con conferencistas y mesas de información sobre estos padecimientos.

"Es una caminata en donde familias, amigos, y sociedad en general se solidarizan con la condición de estar personas, para crear conciencia sobre esta condición que, evidentemente, es complicada e impacta mucho los entornos sociales y familiares", dijo la activista.

"Necesitamos hacer conciencia, porque faltan muchas cosas, faltan muchos apoyos, una integración real en los entornos escolares que no hay; los apoyos de Gobierno, que más que decirlos tenemos que verlos. Tenemos que seguir hablando y haciendo conciencia, no es que se celebre el autismo, es hacer conciencia; no celebramos tener autismo, es una conmemoración", agregó.

Arriaga detalló que la caminata se prevé iniciará a las 9:00 horas el domingo, y el punto de encuentro será la plaza Torres Amarrillas en el Parque Metropolitano.

"La caminata inicia y termina en el Parque Metropolitano, y al finalizar habrá varias mesas de información de asociaciones sobre lo que realizan en torno al apoyo de las personas y familias con autismo y Asperger; esto es para brindarle a los papás un abanico de opciones de lo que hay en Guadalajara y a dónde pueden acudir", indicó.