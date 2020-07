Caminatas breves pueden ayudar a quienes pasan todo el día sentados

Estados Unidos.- Si pasó el confinamiento del coronavirus acurrucado en el sofá viendo lo último de la televisión, quizá su salud se haya visto afectada. Pero una investigación reciente sugiere que unas caminatas breves a lo largo del día podrían compensar parte de ese daño.

El estudio confirmó que estar sentado durante unos periodos largos puede conducir a unos niveles más altos de azúcar en la sangre, lo que quizá aumente el riesgo de diabetes tipo 2. Simplemente ponerse de pie cada media hora no contrarresta los efectos de una vida sedentaria, pero caminar 5 minutos más o menos cada media hora puede ayudar, encontraron los investigadores.

¿Cuál es la salvedad? Los mayores cambios en los niveles de azúcar en la sangre fueron más pronunciados en ciertos grupos de personas. Específicamente, las caminatas breves parecieron tener un mayor beneficio para las personas de ascendencia surasiática, las mujeres y las personas con un índice de masa corporal (IMC) superior a 27.2. Un IMC de 25 a 29.9 es considerado como sobrepeso y IMC de 30 o más equivale a obesidad.

"La evidencia emergente sugiere que pasar unos periodos prolongados sentado es malsano, y que podría aumentar el riesgo de diabetes", comentó el autor del estudio, Joseph Henson, del Centro de Diabetes de Leicester, en Reino Unido.

Los resultados demuestran que simplemente dejar de estar sentado cada 30 minutos al hacer una actividad ligera (pero no solo ponerse de pie) redujo los niveles de azúcar e insulina

Henson añadió que estos hallazgos podrían usarse para ayudar a personalizar unas intervenciones específicas para hacer pausas de los periodos largos de estar sentados para las personas que más podrían beneficiarse.

Investigaciones anteriores han vinculado unos periodos largos y regulares de sedentarismo con una variedad de resultados de salud adversos. Estar sentado mucho tiempo se ha vinculado con un riesgo más alto de diabetes, enfermedad cardiaca, ciertos tipos de cáncer e incluso de fallecer, según Johns Hopkins Medicine.

El estudio actual observó los efectos de estar sentado en los niveles de azúcar en la sangre tras la comida en 129 voluntarios, con una edad promedio de 64 años. Los participante del estudio recibieron pruebas del azúcar en la sangre de manera periódica durante un periodo de 6.5 horas. El IMC de los participantes del estudio iba de 20 a 45. Un 31 por ciento del grupo era del sur de Asia.

Pasar mucho tiempo sentado es malo para la salud.

Se evaluaron los niveles de azúcar en la sangre e insulina mientras los participantes se encontraban sedentarios durante 6.5 horas, y cuando interrumpieron los periodos largos de estar sentados al ponerse de pie o al participar en caminatas de 5 minutos cada 30 minutos.

Los investigadores no encontraron un efecto positivo de ponerse de pie de forma periódica. Pero el estudio encontró una reducción de alrededor de un 5 por ciento en los niveles de azúcar en la sangre en general, y una reducción de más o menos un 20 por ciento en los niveles de insulina entre los que realizaron caminatas breves a lo largo del día, anotó Henson.

En las personas del sur de Asia, las mujeres y las personas con un IMC más alto, Henson anotó que las caminatas breves condujeron a unos beneficios incluso mayores: una reducción de más o menos un 10 por ciento en los niveles de azúcar en la sangre, y una reducción del 35 por ciento en los niveles de insulina.

Incluso unas cantidades pequeñas de actividad leve hacen una diferencia, aseguró Henson. Se debe animar a todo el mundo a pasar menos tiempo sentado y a moverse más, independientemente de la intensidad

La Dra. Minisha Sood, endocrinóloga del Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York, está familiarizada con la nueva investigación.

"Este artículo tiene unos hallazgos muy interesantes, que incluyen que ponerse de pie no ofrece un gran beneficio frente a estar sentado en esta población", comentó.

El estudio confirmó que incluso una actividad leve puede beneficiar a las personas, añadió Sood.

"Es importante reconocer que aunque las recomendaciones sobre el ejercicio son lo que son, la actividad que no es ejercicio también es muy importante para establecer un estilo de vida saludable continuo", enfatizó.

Los hallazgos se publicaron en una edición reciente de la revista Medicine and Science in Sports and Exercise.

