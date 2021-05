Canadá: una misteriosa enfermedad neurológica afecta a 48 personas

Una enfermedad hasta ahora desconocida está afectando a pobladores en New Brunswick, Canadá y su aparición ha desconcertado a los neurólogos ya que no encuentran una explicación y no saben qué enfermedad es.

Actualmente se están estudiando 48 casos de la "nueva" enfermedad cerebral que se presenta en pacientes de entre 18 y 85 años.

Los pacientes comienzan a presentar síntomas como agresión, ansiedad, depresión, dolor muscular y espasmos. El insomnio y deficiencias en el lenguaje fueron desarrollados por otros pocos, además de pérdida de peso repentina y atrofia muscular.

Otros pacientes han presentado el síndrome de ilusión de capgrass, en donde piensan que una persona o ser querido ha sido reemplazado por otra persona similar.

Hasta el momento se desconocen las causas de esta enfermedad, pero los científicos piensa que podría tratarse de una sustancia en el ambiente a la que se expusieron los pacientes, como el ácido domoico, que se tiene conocimiento de la aparición de una "enfermedad neurológica" similar en 1987 cuando esta sustancia fue consumida en los alimentos provenientes de la Isla del Príncipe Eduardo, cercana a la zona.

Sin embargo, Neil Cashman, neurólogo de la Universidad de Columbia Británica, Canadá, dijo que en esta etapa de la investigación para resolver el misterio no se puede aún concluir en nada.