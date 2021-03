Cáncer: cuáles son las etapas y tratamientos para cada una de ellas

Cuando una persona es diagnosticada con cáncer, los médicos suelen hacer una clasificación de la etapa en la que se encuentra el cáncer, el tamaño del tumor o si el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

De acuerdo a Medical New Today, la estadificación del cáncer pude variar dependiendo del tipo de cáncer. Las etapas del cáncer pueden ayudar a los médicos a planificar el mejor tratamiento, reconocer la gravedad y supervivencia y a ayudar a encontrar ensayos clínicos que puedan ayudar al tratamiento.

En un artículo de la Sociedad Estadounidense del Cáncer se indica que estadificar el cáncer es importante para un adecuado tratamiento. Indican que en una etapa temprana, el cáncer puede responder bien a la radioterapia o cirugía, pero en una etapa posterior, se puede requerir de quimioterapia o medicamentos dirigidos o inmunoterapia.

En general los médicos clasifican el cáncer en cinco etapas diferentes que son usadas para la mayoría de los tipos de cáncer. A medida que el numero avanza, lo hace también la gravedad y disminuye la supervivencia.

Etapas del cáncer

Etapa cero

En esta tapa el cáncer se encuentra en tu etapa inicial y es cuando el médico ha encontrado un tejido anormal que no se ha diseminado. Generalmente en esta etapa las células anormales no son denominadas cancerosas, pero pueden avanzar a este punto si no se recibe tratamiento.

El tratamiento puede ser variable, dependiendo del lugar de la localización. Los mas comunes en esta etapa son los métodos de extracción del tejido circundante. La supervivencia de pacientes con cáncer en etapa cero es alta, pero varía dependiendo del tipo de cáncer.

Nivel uno

El cáncer en etapa uno o temprana es cuando el tumor es pequeño y no se ha diseminado a órganos cercanos.

En esta etapa el tratamiento consiste en la extirpación del tumor o radioterapia. Las personas con cáncer en etapa uno tienen una alta tasa de supervivencia, más alta que en las etapas avanzadas.

Etapa 2

En esta etapa el tumor es más grande de lo que generalmente es en la etapa 1 y ha crecido a tejido cercano. El diagnóstico varía, porque puede ser que el cáncer se haya diseminado a otros órganos, aunque aun está localizado.

En esta etapa se pueden incluir tratamientos como radioterapia y/o cirugía para extirpar el tumor.

El pronóstico de vida para este tipo de personas varía de acuerdo a la edad y estado de salud en general, si se recibe tratamiento en esta etapa generalmente el cáncer puede ser eliminado y con una alta tasa de supervivencia.

Etapa 3

Las personas que se encuentran en cáncer etapa 3, son aquellas en las que el tumor aún está localizado pero es más grande que en la etapa uno o dos, además ha invadido tejido cercado y ha afectado a l os ganglios linfáticos cercanos.

En esta etapa el tratamiento puede ser más agresivo que en etapas anteriores, aquí la tasa de supervivencia comienza a descender.

Etapa 4

En esta etapa el tumor es verdaderamente grande y el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Para hacerle frente al cáncer en esta etapa, el médico puede recomendar tratamientos más agresivos e incluir radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida y cirugía.

En esta etapa el pronóstico es generalmente menos favorable que en otras etapas, esto se determina por la edad y estado de salud general de la persona.

Generalmente los médicos usan estar terminologías al describir las etapas del cáncer: