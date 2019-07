Carbón activado para bajar de peso

México.- La comida negra ha inundado la red y el mundo de las dietas que se dicen efectivas para adelgazar, esta comida es pigmentada con carbón activado al que se le han atribuido propiedades adelgazantes pero ¿qué tanto es verdad?

Primero debes saber que el carbón activado es una sustancia de origen vegetal que se obtiene al calentar materiales ricos en carbono como madera, cáscaras de coco o aserrín, a temperaturas muy altas.

Tiene implicaciones en la medicina dado que se utiliza como método para tratar la sobredosis por sus propiedades adsorventes (no absorbentes), además se usa en tratamientos de belleza y cuidado de la piel, sin embargo sus usos para la pérdida de peso NO están comprobados. Tampoco se han comprobado sus propiedades desintoxicantes y al contrario, su consumo podría causar un déficit de nutrientes.

Ayúdanos. Da click en la estrella de Google Noticias y síguenos.

No existe tampoco evidencia científica que el carbón activado ayude a retener los lípidos (grasa) y que esta acción ayude a bajar de peso, pero si las llegara a retener junto a ellas retendría las vitaminas y sustancias benéficas para el cuerpo, ya que el carbón activado no discrimina entre sustancias buenas y malas que son transportadas al tubo digestivo para su eliminación a través de las heces.

Cuando este producto se usa de manera indiscriminada y sin supervisión se puede producir estreñimiento o bloqueo intestinal. Los tratamientos con carbón activado deben ser evitados a toda costa por personas en tratamiento contra la diabetes, el hipertiroidismo, el colesterol, la depresión o la esquizofrenia ya que podría absorber el medicamento antes que este haga efecto.

Esto no quiere decir que el carbón activado no tenga propiedades benéficas, dado que se utiliza para el control de la diarrea, combatir gases intestinales y el mal aliento, pero se debe procurar no consumirlo en exceso y dejar de creer que tan sólo por tomarlo bajarás de peso.

Recuerda que lo más efectivo para la pérdida de peso es la dieta y el ejercicio. En caso de querer consumir carbón activado para este fin, debes consultar al médico quien te orientará sobre este caso.