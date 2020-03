Carece de filtro sanitario la Central en Nuevo León

Nuevo León.- Pese a que en Nuevo León ya se dio el primer caso de Coronavirus y hay otros dos sospechosos, en la Central de Autobuses no tienen medidas de seguridad para evitar algún tipo de contagio entre los pasajeros.

En un recorrido realizado por la termina, sólo se detectó un gel antibacterial que se encontraba en el área de revisión de equipajes.

Personal de la Central confirmó que hasta el momento no se está implementando una medida especial, pero estarán atentos a las disposiciones de las autoridades de salud.

"Lo que te puedo decir, es que trabajamos con normalidad y sí sabemos de la alerta que se dio, pero no se ha acercado alguna autoridad (de salud) para hacer una vigilancia especial", dijo Alejandro Navarrete, quien inspeccionaba el equipaje.

El miércoles, la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de la enfermedad en Nuevo León, de un hombre de 57 años originario de San Pedro, quien fue aislado junto con otras ocho personas con las que tuvo contacto directo.

Además son investigados tres casos sospechosos.

Pasajeros que viajaban a estados como Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, explicaron que desde su llegada no se les hizo ninguna recomendación especial.

Tampoco se les ha preguntado si presentan alguna enfermedad respiratoria que se pudiera relacionar a los síntomas del coronavirus.

"No, no, nos han revisado", dijo Agustín González, quien viajaba a Torreón, "compramos los boletos en el mostrador y él de ahí no nos preguntó nada.