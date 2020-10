Casi muere por no cambiar su tampón por varios días

Amy Williams, una mujer de 24 años estuvo al borde de la muerte tras síndrome de shock tóxico al olvidar quitarse un tampón por al menos cinco días. La mujer de Reino Unido fue hospitalizada y en el hospital al retirar el tampón este se encontraba completamente negro.

La mujer dijo que no se dio cuenta que llevaba el tampón por cinco días consecutivos. La mujer a contado su historia para que no re repita con ninguna otra mujer en el mundo. "Había oído hablar del síndrome de choque tóxico, pero no pensé que me sucedería nunca.

La mujer contó que había estado usando tampones durante 10 años sin incidentes pero que no volverá a usarlos jamás. Este hecho ocurrió en el 2019, dijo que estaba con su novio cuando fue al baño a cambiarse el tampón pero como no miró un hilo pensó que no tenía ninguno y se puso otro.

Dijo que estaba ebria en ese momento y siguió cambiándose el tampón dejando el otro en el interior hasta que ocurrió la infección. El primer síntoma que tuvo fue un olor a "muerte" que no se quitaba por más que se bañaba.

Fue hasta que sea acostó que sintió un tampón dentro y tras casi media hora de querer retirarlo por si misma, el olor era insoportable. Dos días después comenzó a sentir náuseas, fiebre superior a 40 grados y fue al hospital donde le conectaron antibióticos y análisis diversos de sangre.

Desde entonces, tras superar su infección al estar al borde de la muerte, Amy ha tenido periodos menstruales irregulares e incluso podría tener dañada su capacidad de concebir.

Qué es el síndrome de shock tóxico

El síndrome de shock tóxico es una enfermedad grave que se presenta con fiebre, shock y problemas con varios órganos del cuerpo. Es causado por una toxina de algunos topos de bacterias como los estafilococos.

Los primeros casos del síndrome de shock tóxico descritos afectaban a mujeres que estaban utilizando tampones durante sus períodos menstruales. Sin embargo, hoy en día menos de la mitad de los casos están asociados al uso de tampones. El síndrome de shock tóxico también puede ocurrir con infecciones cutáneas, quemaduras y después de una cirugía. La afección también puede afectar a niños, mujeres posmenopáusicas y hombres.

Los factores de riesgo incluyen:

Haber dado a luz recientemente

Infección por Staphylococcus aureus (S. aureus), comúnmente llamada infección estafilocócica

Cuerpos extraños o tapones (como los que se utilizan para detener el sangrado nasal) dentro del cuerpo

Periodo menstrual

Cirugía reciente

Uso de tampón (particularmente si se deja por mucho tiempo)

Infección de una herida después de cirugía

Los síntomas de Shock tóxico generalmente suelen incluir: