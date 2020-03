Casos de sarampión, consecuencia de movimiento antivacunas

México.- México registraba hasta ayer un total de 49 casos de sarampión en las entidades de Ciudad de México y Estado de México, la mayoría de ellos sin antencedentes de vacunación, este brote es consecuencia de los movimientos antivacunas y de esquemas truncos de vacunación en adultos, explicó el infectólogo del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), doctor Iván Contreras Coronado.

“Los casos que hemos tenido en México, por lo regular, son casos que no tienen antecedentes de vacunas. Los grupos antivacunas y otros países nos están afectando, ya que al viajar a naciones como el nuestro donde sí hay campañas de vacunación, esas personas no vacunadas transmiten o son portadores de la infección”, dijo el especialista.

El sarampión es una enfermedad que en México estaba erradicada. El movimiento antivacunas es una tendencia mundial que inició en Europa de personas que decidieron ya no vacunar a sus hijos, o a ellos mismos, con el argumento de que ese tipo de inoculaciones provocan autismo. Eso logró que se perdiera lo que los médicos llaman “efecto rebaño”, que es cuando una persona se vacuna no sólo se protege a ella, sino a las personas cercanas, lo que hace que haya un amplio espectro de inmunidad a esta enfermedad.

En este nuevo brote de las últimas semanas hay pacientes que van desde los nueve meses de edad hasta los 44 años, predominando los adultos; 9 de ellos en el Reclusorio Norte de la capital mexicana.

Contreras Coronado añadió que en el caso de los adultos se trata de personas que no tienen completo o actualizado su esquema de vacunación, por omisión o porque la vigencia de sus inmunizaciones caducó.

“Todos tenemos un cierto periodo de protección de la vacuna e inmunidad por un tiempo determinado, y cuando alguien recibe una vacuna al año de vida, por ejemplo, tiene cierta cobertura que debe reforzarse cuando llega a los seis años de edad; después de esa edad no hay necesidad de revacunar si no hubiera brotes en mi país, pero al perder el ‘efecto rebaño’ y no tener una población completamente inmunizada estamos viendo adultos que están expuestos a los casos importados del sarampión”, señaló.

Contreras Coronado aseguró que la sintomatología es la misma para niños que para adultos, aunque los pacientes inmunocomprometidos son los más vulnerables, como quienes son portadores del VIH, mujeres embarazadas o adultos mayores.

El especialista dijo que, por ahora, no está recomendado que toda la población se vacune contra esta enfermedad, sino sólo los que estuvieron expuestos a las personas enfermas o los casos sospechosos.

Reiteró que por el momento no hay casos registrados de sarampión en Jalisco y otras partes del país, por lo que no es necesario que la población se alarme ni acuda a vacunarse.

Los síntomas del sarampión son fiebre por arriba de los 39 grados, tos seca, resfrío, dolor de garganta, ojos inflamados o conjuntivitis, manchas blancas diminutas con centro blanco azulado en boca y en el revestimiento interno de las mejillas, también denominados manchas de Koplik; además de sarpullido con manchas grandes y planas.