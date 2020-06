Cenar una hora antes de dormir puede hacerte engordar

Estados Unidos.- Si cena tarde y luego se va a la cama, tenga cuidado: podría aumentar de peso mientras duerme, sugiere un estudio reciente.

Lo más probable es que se deba a que el metabolismo se ralentiza, aumentando el azúcar en la sangre y otros compuestos que contribuyen al aumento de peso y a la diabetes tipo 2, señalan los investigadores.

"No es solo lo que come, sino el momento en que lo come, lo que podría ser un factor en el fomento de afecciones como la obesidad", advirtió el autor del estudio, el Dr. Jonathan Jun, profesor asociado de medicina de la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore. "Quizá coma el mismo número de calorías en un periodo de 24 horas, pero el cuerpo gestiona esas calorías de forma distinta dependiendo del momento en que las coma".

En el estudio, el equipo de Jun pidió a 20 voluntarios sanos que comieran la misma cena a las 6 p.m. o a las 10 p.m. Ambos grupos se fueron a la cama a las 11 p.m. y se levantaron a las 7 a.m.

Antes del estudio, los participante del estudio usaron monitores de actividad. Durante el estudio, se tomaron muestras de sangre cada hora, y se realizaron estudios del sueño. Los voluntarios también recibieron escáneres de la grasa corporal y comieron alimentos que contenían compuestos que permitían a los investigadores monitorizar la quema de grasas.

La conclusión: los que cenaban tarde tenían un azúcar en la sangre más alto y quemaban menos grasa.

En promedio, su nivel máximo de azúcar en la sangre tras una cena tardía fue más o menos un 18 por ciento más alto, y la cantidad de grasa que quemaron fue alrededor de un 10 por ciento más baja, en comparación con cuando cenaban antes, encontró el estudio.

Esos efectos podrían ser incluso más contundentes en las personas obesas o con diabetes, advirtió Jun.

Lo que no está claro es si el intervalo entre la hora de comer y la hora de acostarse explica la diferencia, observó.

Por ejemplo, si usted cena a las 10 p.m. pero se acuesta a las 3 a.m., ¿es esto biológicamente equivalente a cenar a las 6 p.m. y acostarse a las 11 p.m.?

ilustrativa. La cena tarde aumenta el riesgo de aumentar de peso.

Y, dijo Jun, los efectos de comer y dormir podrían ser distintos para cada persona, según su metabolismo o reloj corporal personal.

"En lugar de obsesionarse con qué hora es tarde o qué hora marca el reloj para comenzar o dejar de comer, debemos reconocer que depende mucho del individuo", apuntó.

Jun dijo que espera aprender más en estudios futuros.

Samantha Heller, nutricionista clínica principal de Langone Health de la NYU, en la ciudad de Nueva York, revisó los hallazgos.

Planificar la cena

"Tiene sentido que comer cerca de la hora de acostarse altere el metabolismo de la glucosa y de la grasa, porque uno está durmiendo y no está físicamente activo", comentó, y añadió que el sueño tiene sus propios procesos que implican mecanismos celulares y moleculares para ayudar al cuerpo a mantenerse sano.

Heller anotó que con frecuencia las personas caen en una rutina de comer antes de la cena, comer la cena, y luego comer refrigerios hasta la hora de acostarse, lo que significa que quizá pasen varias horas comiendo.

"Es una forma fácil de engordar", advirtió. "Comemos de noche por varios motivos, que incluyen el estrés, el aburrimiento, la soledad y la rabia".

Para ayudar a gestionar el picoteo nocturno, Heller sugirió planificar un refrigerio para la tarde, por ejemplo humus y zanahorias, de forma que no esté muerto de hambre a la hora de cenar, y entonces disfrutar de una cena equilibrada con más alimentos de origen vegetal. Luego, cierre la cocina.

"Planifique actividades para esos momentos en que siente el intenso deseo de comer un refrigerio. Es poco probable que tenga hambre, porque ya cenó", dijo Heller. "Evalúe qué desencadena esa excursión a la cocina, y cree un plan para gestionarlo".

Algunas estrategias incluyen tomar un vaso de agua o una infusión de hierbas, o hacer otra actividad, por ejemplo leer, dar un paseo, o escuchar música o un audiolibro.

"Cerrar la cocina tras la cena es una forma fácil de eliminar algunas libras y dormir mejor de noche", enfatizó Heller.

Los hallazgos se publicaron en línea el 11 de junio en la revista Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

