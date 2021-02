Cepa de influenza aviar salta a los humanos

México.- El 20 de febrero del 2021, Rusia anunciaba un brote de gripe aviar en una granja avícola en el sur de Rusia, cuyos trabajadores fueron infectados con la variante H5N8.

Este tipo de influenza aviar ya se había detectado entre las aves de la misma granja local en diciembre del 2020, pero no pasó a mayores porque no se habían reportado casos de infección en humanos.

De acuerdo con una mención de Daniel Lucey, profesor de medicina y enfermedades infecciosas en el centro médico Georgetown y médico adscrito a la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA, por sus siglas en inglés), sería el primer reporte de esta cepa de influenza detectada entre personas, sin embargo, este virus ya se había encontrado con anterioridad en varias especies de aves, en múltiples naciones, en varios continentes a lo largo de tres décadas, y ahora que ha llegado al hombre justifica aún más su estudio.

Sobre el hallazgo

Para Daniel Lucey, la noticia llega a ser preocupante debido a que se trata de una mutación que nunca había infectado a humanos, por tanto “no existe inmunidad humana a este virus”, dijo.

De acuerdo con Lucey, en declaraciones televisadas y dirigidas por el Rospotrebnadzor, organismo que lleva el control de salud en Rusia, Anna Popova, directora de dicha organización informaba el sábado que científicos del laboratorio Vektor habían aislado el material genético de la cepa viral, en siete personas que laboraban en una granja al sur de Rusia, especificando que ninguna sufrió consecuencias graves o daños a la salud debido a la infección con la influenza H5N8.

Si bien se tiene conocimiento de que el Rospotrebnadzor informó a la Organización Mundial de la Salud que no existe sospecha que haya habido transmisión entre humanos, los estudios continúan y aún se espera una postura de la OMS al respecto, pues hasta la tarde del día de ayer no habían dado notificación alguna sobre este brote.

Un virus que ha viajado

A la influenza H5N8 se le ha dado seguimiento mundial desde el 2016, debido a que se había propagado rápidamente en el mundo entre las poblaciones de aves.

La OMS menciona que muy probablemente han sido aves migratorias que viajaron de Asia a Europa las que han propagado el virus a las aves de corral en este último continente, y ahí empezaron a causar enfermedad y muertes en los animales de granja.

Hasta hace tiempo, la OMS no descartaba la posibilidad de que se diera un salto entre especies animales a humanos, aunque sí mencionaba que existía una baja probabilidad de que eso ocurriera, pues no se trasmitía entre hurones, según estudio. Sin embargo, la información era limitada.

Hasta la fecha, además de los brotes de AH1N1 y AH3N2, las cepas de influenza más comunes en humanos, en los reportes de la OMS del 2006 al 2017 se registran brotes de las siguientes cepas: H7N9, en China y Canadá; H5N1, en Indonesia, Irak, Egipto, Nigeria, Camboya, China, República Democrática Popular de Lao, Bangladesh, Vietnam; H7N2, en Reino Unido; otras cepas registradas por el organismo internacional son la H7N7 y la H9N2.

Brotes en el mundo

En Europa, el Gobierno de España describe que desde octubre de 2017 a agosto de 2019 se registraron un total de 187 brotes de influenza aviar altamente patógena ocasionados por algunos subtipos de virus A: “de los brotes ocasionados por el virus AH5N6, el 92 por ciento tuvieron lugar en aves silvestres, mientras que, en el mismo porcentaje, los ocasionados por el virus AH5N8 (la cepa que ha saltado al hombre) se produjeron mayoritariamente en aves de corral.

Según la Universidad Cooperativa de Colombia, en Latinoamérica del año 2000 hasta enero de 2015 se habían reportado más de 20 casos de influenza aviar en países como Chile, Perú, Brasil, Colombia y México, y de acuerdo con estudios de esta universidad, las aves migratorias cumplieron una función importante en la inclusión y diseminación de virus de influenza de tipo A en la región.

11 Estados en méxico están libres de influenza aviar, el resto tiene escasa prevalencia (SSA-segob).

Influenza A y pandemias

La comunidad científica monitorea constantemente los brotes de influenza aviar, tal como se denomina a diversos virus de influenza proveniente de aves. El centro de control y prevención de enfermedades en Estados Unidos describe cuatro tipos de influenza: A, B, C y D. Los primeros dos suelen ser causantes de epidemias estacionales de la infección, frecuentemente en invierno.

Las infecciones por influenza tipo C llegan a causar enfermedades leves y no se sabe que causen epidemias de influenza en humanos. Los virus de la influenza D afectan a mamíferos de corral, especialmente a las vacas y no se sabe que infecten o causen enfermedades en las personas. Hasta ahora, la CDC reporta a los virus de la influenza A como los únicos que pueden causar pandemias.

“Una pandemia puede ocurrir cuando surge un virus de influenza A nuevo y muy diferente que infecta a las personas y tiene la capacidad de propagarse de manera eficiente entre la gente”, menciona el organismo estadounidense y por eso preocupa el salto de la AH5N8 a los humanos.

Clasificar

De acuerdo a su proteína de superficie, la influenza A se clasifica en 18 subtipos con proteína hemaglutinina (H) y 11 subtipos con neuraminidasa (N) (CDC).