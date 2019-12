Chequeo periódico a adultos mayores para detectar enfermedades

México.- Realizarse un chequeo periódico que incluya una biometría hemática, análisis de orina, revisión del ácido úrico, de glucosa, presión y colesterol, además de hacerse una prueba de función tiroidea, si se tiene sobrepeso u obesidad, y una radiografía de tórax, si se trata de una persona que fuma, recomendó a los adultos mayores el subdirector médico en el turno nocturno del Hospital de Especialidades, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Jalisco, Rubén Santoyo Ayala.

“El paciente acude a consulta cuando ya está enfermo. Mucha gente tiene años que no se hace estudios de laboratorio, las personas que fuman no se toman una radiografía o espirometría, 30 por ciento de la población es diabética y lo desconoce”, indicó el también médico internista y neumólogo.

Destacó que infartos cardiacos, embolias, hemorragias cerebrales, afectaciones respiratorias que incluyen neumonía, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), así como problemas articulares, sin omitir problemas de origen neurológico como el Alzheimer y el Parkinson, además de hipertensión, diabetes, insomnio y obesidad, figuran entre la gama de padecimientos que se registran con mayor frecuencia entre la población mayor de 60 años.

“Con la edad surgen las enfermedades, se juntan y después es como un abanico de padecimientos. La recomendación es que los jóvenes se vayan cuidando desde ahora”, advirtió el especialista del IMSS.

A mayor edad, dijo, aumenta el riesgo de descontrol de glucosa, presión arterial elevada, insuficiencia arteriovenosa, sobrepeso debido a la falta de actividad física, que suele derivar en problemas de rodilla y de columna.

No nos cuidamos, somos sedentarios, no hacemos ejercicio y no nos hacemos los exámenes correspondientes.