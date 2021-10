Chocolate and the Chip LLC retira del mercado y emite alerta por varios productos que causan alergia

Estados Unidos.- Chocolate and the Chip of Los Angeles, CA está retirando del mercado varios sabores, que incluyen galletas con chispas de chocolate, bizcochos de galletas y delicias crujientes de arroz porque pueden contener trigo, leche, soja y nueces de árbol no declaradas.

Las personas que tienen alergia o sensibilidad severa a un tipo específico de alérgenos corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos.

Se distribuyeron localmente galletas, bizcochos y delicias crujientes de arroz en el área de Los Ángeles, así como en CA, MA, TX, ID, NY, AL, AZ, AR, WA, UT, NJ, FL, OH, CO, GA, ID , MI, NV, NC, PA, VA, OR, y llegó a los consumidores a través del comercio electrónico y las tiendas minoristas emergentes.

Las galletas se empaquetaron en pares uniformes en un paquete de plástico transparente resellable etiquetado con el logotipo y la información de los ingredientes.

Los pasteles Bundt se empaquetaron en una unidad de 4 en una caja de panadería blanca y se etiquetaron con el logotipo y la información de los ingredientes.

Las golosinas crujientes de arroz se empacaron en unidades individuales en un tubo de polietileno de grado alimenticio etiquetado con el logotipo y la información de los ingredientes. Hasta la fecha se han notificado cero (0) enfermedades confirmadas.

El retiro del mercado se inició después de que se descubrió que los productos horneados que contenían los alérgenos del trigo, la leche, la soja y las nueces de árbol se distribuyeron en envases que no revelaron la presencia de dichos alérgenos.

La investigación posterior indica que el problema fue causado por un error cometido en nombre de los propietarios y por no tener el protocolo adecuado para distribuir y etiquetar productos horneados según las regulaciones correspondientes.

Se insta a los consumidores que hayan comprado galletas de chocolate y chips, bizcochos y golosinas crujientes de arroz a que ignoren los artículos que todavía tienen en sus pertenencias. Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con la compañía al 213-792-2810.

