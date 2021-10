Científicos buscan lograr una superinmunidad contra la Covid-19

Una tercera dosis de vacuna podría permitir que las personas que no han sido infectadas obtengan los beneficios de la inmunidad híbrida, pero aún faltan estudios que lo corroboren (Callaway, 2021).

Las personas que han recibido la vacunación completa sin haber padecido covid-19 parecen empezar a producir superanticuerpos, pero no lo hacen de manera tan eficaz como los que ya han padecido la infección (Callaway, 2021).

Este pico mutante del virus contenía 20 cambios que lo hacían completamente resistente a los anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 producidos por la mayoría de las personas examinadas que habían sido infectadas o vacunadas, pero no era resistente a algunos.

Todo indica que estas personas generan anticuerpos capaces de c ombatir a la proteína de coronavirus que es clave para evadir la inmunidad de su huésped, el humano, gracias a que sus linfocitos también mutan y se adaptan a su enemigo para destruirlo.

México.- Cuando el coronavirus muta , puede generar variantes que escapan a la capacidad inmunitaria de los seres humanos, pero no en todos, ya que algunos son capaces de producir superanticuerpos. Ewen Callaway, de la revista Nature, describe el trabajo de científicos que al estudiar una proteína mutante del coronavirus (en teoría capaz de evadir la respuesta de los anticuerpos humanos exitosamente) que es atrapada por las defensas de individuos que se vacunan luego de haber padecido la infección.

María Sánchez Reportera de Investigación

Ingresé a EL DEBATE en febrero del 2019, trabajo en la redacción de Culiacán. Tengo formación en Fact Checking y periodismo de datos, curso impartido por Knight Center for Journalism en las Américas, así también, otros cursos de formación en el ámbito periodístico como uso de lenguaje inclusivo y de periodismo especializado en derecho electoral. Actualmente escribo sobre una gran diversidad de temas desde las ciencias exactas hasta humanidades, en el departamento de Investigación de DEBATE apoyándome en búsquedas rigurosas en material oficial y científico, bases de datos gubernamentales y no gubernamentales, entrevistas a personalidades públicas, del medio político, académico, expertos en temas, así como a líderes de la sociedad civil, entre otros. Mi misión es dar a los lectores artículos con información veraz, relevante, útil y novedosa de diferentes campos en un lenguaje asequible, además de sensibilizar a la población con temas referentes a lo humano. Mi formación lo respalda. Estudié la licenciatura en química farmacéutica bióloga y una maestría en ciencias con orientación a la biotecnología ambiental en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2020 recibí dos seminarios en el centro Transpersonal de Buenos Aires, Argentina, uno denominado Vínculos y emociones y otro más sobre Psicología y espiritualidad. Tomé un Diplomado para la Paz Aplicada impartido en Culiacán por la Universidad de San Diego, California, en 2018 y más tarde en 2019 participé como colaboradora en el proyecto de investigación “Todos tenemos una historia”, formando parte de la Comisión Ciudadana de la Memoria en Culiacán, organizada por el Instituto Transfronterizo de dicha universidad y como líder de equipo de investigación. Dediqué más de tres años de labor docente en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, donde me formé en educación y participé en la elaboración de proyectos y documentos académicos. Formé parte de la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa (REAS), donde participé en la elaboración del marco conceptual de la organización y su plan de trabajo. Tengo la intención de seguirme preparando y crecer en compañía de mis compañeros en EL DEBATE, y continuar haciendo con ellos las alianzas que nos han integrado como un equipo sólido dentro de la empresa.