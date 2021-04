Científicos descubren la causa de los trombos en pacientes que recibieron la vacuna de AstraZeneca

Alemania.- Tras la polémica por algunos casos de trombosis en pacientes que recibieron la vacuna de AstraZeneca, un equipo de científicos descubrió que una proteína llamada FP4 o factor plaquetario 4 pudo ser la causa de los trombos desarrollados por 16 pacientes en Alemania, Austria y Noruega.

Los estudios, publicados en la revista especializada The New England Journal of Medicine, concluyeron que la vacuna contra Covid-19 desarrollada por AstraZeneca "puede dar lugar al desarrollo poco frecuente de trombosis inmunitaria mediada por anticuerpos activadores de plaquetas contra FP4".

La investigación, financiada por la Fundación Alemana de Investigación, se conforma por una serie de estudio sobre los casos detectados de pacientes que desarrollaron trombos tras aplicarse la vacuna.

El primero de ellos analiza los casos de 11 pacientes vacunados en Alemania y Austria, que desarrollaron trombosis tras recibir el suero británico; 9 eran mujeres con una edad promedio de 36 años, y el resto hombres. Pasados de 5 a 16 días de la inoculación, presentaron uno o más trombos, a excepción un paciente, que sufrió una hemorragia intracraneal mortal.

De los casos analizados, 9 pacientes sufrieron episodios trombóticos, 9 tenían trombosis venos cerebral, 3 trombosis enosa esplácnica, 3 embolia pulmonar, y los otros 4 otros tipos de trombosis. En total, 6 de estos pacientes fallecieron, mientras que 5 tenían coagulación intravascular diseminada.

Los especialistas han bautizado estos casos con el nombre de síndrome de trombocitopenia inmunitaria protrombótica inducida por la vacuna (VIPIT), y han concluido que ocurren tras una "combinación muy inusual de síntomas", que son los coágulos sanguíneos generalizados y plaquetas bajas.

Al ofrecer un vínculo entre las trombosis y el sistema inmunitario, estos resultados refuerzan la idea de que la vacunación puede haber desencadenado el síndrome", concluyen los investigadores de uno de los estudios.

Estudios previos han encontrado que los anticuerpos contra la FP4 activan las plaquetas y monocitos, lo que a su vez aumenta la producción de trombina, una enzima causante de la coagulación sanguínea; el exceso de trombina es precisamente lo que provoca los trombos en los pacientes.

Sin embargo, lo que todavía no se sabe es por qué la vacuna puede llevar al sistema inmunitario a desarrollar anticuerpos contra la FP4, y al no haberse observado esto en pacientes vacunados con los fármacos de Pfizer ni Moderna, la principal hipótesis apunta a que se trata de algún componente aún sin identificar de la vacuna de AstraZeneca, y posiblemente también de la de Johnson & Johnson.

También es necesario averiguar por qué las trombosis sólo han afectado a 1 de cada 100 mil pacientes que reciben la vacuna contra Covid-19 de la farmacéutica británica, cuyo uso fue suspendido en varios países tras aparecer los primeros casos de efectos secundarios.

Aún con los casos de trombosis, que han sido considerados "muy raro", los científicos respaldan la postura de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en inglés), resaltando que los beneficios de suministrar la vacuna de AstraZeneca son muy superiores a sus riesgos.

La vacuna es altamente efectiva para salvar vidas y la vacunación es extremadamente importante", fue lo que aseguró Emer Cooke, directora ejecutiva de la EMA.

Tras el aviso del organismo europeo, varios países, entre los que figuran Alemania, Francia, Italia, España, Suecia e Islandia, han retomado el uso de la vacuna de AstraZeneca.