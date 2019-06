Cigarrillo electrónico le provoca fractura de mandíbula y dientes

Estados Unidos.- Los cigarrillos electrónicos han sido vinculados a diversos efectos nocivos y todavía se sigue investigando sobre ellos, pero ahora se ha encontrado un nuevo riesgo; pueden explotar en la boca y causar lesiones severas en mandíbula.

Tal es el caso descrito por la revista The New England Journal of Medicine, en el que se relata el caso de un joven de 17 años originario de Nevada, Estados Unidos a quien le estalló un vaporizador en la boca y sufrió de numerosas lesiones.

El hecho ocurrió el año pasado. Para tratar las lesiones y la fractura de mandíbula ocasionada por la explosión del cigarro electrónico, los medicos tuvieron que extraer algunos dientes tras la destrucción de sus encías.

El portal Live Science, indica que la cirujana Katie Russell que atendió al joven, dijo que se le tuvieron que implantar arcos de ortodoncia debajo de las encías inferiores para poder que con el paso de las semanas la boca pudiera cerrarse con normalidad.

De hecho, tuvieron que hacer que el joven tuviera la boca cerrada por seis semanas para que la recuperación fuera más rápida.

"Cuando conocí a este paciente, no tenía ni idea que un vapeador pudiera hacer esto", ya que "se requiere un montón de fuerza para romper tu mandíbula", manifestó Russell.

La especialista que atendió al joven indicó que las personas que usan este tipo de vaporizadores deben saber que pueden explotar en el bolsillo o en la boca, causando lesiones severas.

Un estudio publicado por New England Journal of Medicine, indica que tan sólo en Estados Unidos se registraron 2 mil casos de lesiones provocadas por explosiones de cigarrillos electrónicos.

Incluso se ha reportado que una persona estadounidense falleció al estallarle en la cara un cigarro electrónico recién comprado.

Por lo general, los líquidos que se utilizan para producir vapor contienen diferentes concentraciones de propilenglicol, etilenglicol y glicerina, así como saborizantes y colorantes.

A parte del riesgo de explosión, los cigarrillos electrónicos han sido vinculados a un aumento en el riesgo de padecer un evento cardíaco, se han encontrado ciertos gérmenes entre sus compuestos, causa convulsiones, además de promover el inicio el tabaquismo y no ser efectivos para dejar de fumar los cigarrillos convencionales.

En los Estados Unidos son los jóvenes menores de edad los que más han adoptado el uso de este tipo de aparatos y se han anunciado medidas restrictivas para esta población ya que muchos adolescentes desconocen los riesgos del consumo de este tipo de cigarrillos.