Cinco postres para no romper la dieta

Satisfacer el lado goloso puede ser difícil cuando se trata de alcanzar o mantener el peso ideal. Uno quiere disfrutar del postre sin acumular calorías de grasa ni desencadenar el deseo de comer en exceso.

Todas las dietas para un estilo de vida saludable enfatizan la fruta como postre, pero las uvas y los plátanos pueden aburrir pronto. Añada aventura a su consumo de frutas con sabores exóticos como el mango y la papaya, o derroche en unas frambuesas o cerezas frescas.

Para un refrescante postre helado, haga un batido con trozos de cualquier fruta congelada y leche sin grasa.

Para hacer un parfait, mezcle un sustituto de azúcar con extracto de vainilla o limón con un yogurt sin grasa y una capa de bayas en un vaso alto. Rellene con unas cuantas nueces en trocitos.

Lleve el yogurt congelado sin grasa al próximo nivel añadiendo vainilla, café instantáneo liofilizado, o una cucharadita de mini chips de chocolate, y cúbralo con una salsa o un puré de frutas.

Si quiere un postre caliente, pruebe una manzana horneada o una pera pochada, y añada sabor con especias como el jengibre, la canela o la nuez moscada.

Según la Academia de Nutrición y Dietética (Academy of Nutrition and Dietetics), los productos horneados no siempre están prohibidos. Puede reducir calorías y potenciar nutrientes en muchos postres usando granos integrales en lugar de harina blanca, y lácteos bajos en grasa en lugar de lácteos con toda la grasa. Simplemente reduzca el contenido de azúcar y use fruta como base.

Quizá tenga que experimentar un poco para encontrar las modificaciones más sabrosas para sus recetas favoritas, pero considérelo como parte de la diversión.

