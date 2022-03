Cirugías estéticas mal practicas son causantes de muerte en México

México.- “Cuando hablamos de cirugías mal aplicadas, las pérdidas no son materiales, las pérdidas son vidas, son mamás de niños chiquitos, mujeres de 30 años que se operan y se mueren en el quirófano, son señoras de 55 años con hijos adolescentes y nietos y eso es lo lamentable”, dice el cirujano plástico estétic, Arturo Ramírez Montañana.

El médico, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, critica la práctica de la actividad por médicos generales, enfermeras sin especialización o personal sin certificación, que cada día, asegura, son causantes de muertes de mujeres por cirugías o procedimientos mal desarrollados.

Para Debate reconoce que los pacientes tienen la libertad de decir qué y cómo quieren verse, pero el cirujano siempre puede poner sus límites. No le tiembla el pulso cuando le toca desairar a un esposo o novio que hace las peticiones por su pareja.

“Yo no le voy a hacer lo que el marido o el novio diga en contra de la voluntad de la paciente”, asegura. Ramírez Montañana, presidirá hoy el Congreso Anual Internacional AMCPER, desde Mazatlán, Sinaloa, con al menos mil 200 cirujanos de toda el país y 100 de Sinaloa.

Arturo Ramírez Montañana, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Foto: Cortesía

Ante procedimientos que no dejan buenos resultados, existe la crítica de que los cirujanos plásticos solo quieren operar. ¿Qué responde?

Creo que lo primero que tiene que buscar un paciente es un cirujano plástico serio, y la seriedad empieza primero teniendo escuela. No todos los que se dicen cirujanos plásticos son cirujanos plásticos. De repente vez en clínicas y spas que hacen cirugías y no tienen ni los papeles ni tienen a un cirujano responsable; a veces es personal de enfermería que trabajó con un cirujano plástico, a veces son médicos generales que se hacen pasar por cirujanos plásticos, sin serlo.

La primera parte que yo recomendaría, si se van a hacer una cirugía plástica, es que se busquen un cirujano certificado, eso es lo más importante. Porque si no, no vas a saber en manos de quién estás cayendo.

Por eso vemos noticias todos los días de que se murió una locutora o una empresaria en manos de cirujanos que no eran certificados, que no eran cirujanos. Creo que ese es el mensaje más importante. ¿Cómo lo pueden saber?, hay directorios a nivel nacional en internet, la página del directorio de cirujanos plásticos. Quien otorga la certificación es el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica.

En Sinaloa también han fallecido recientemente mujeres que presuntamente recibieron procesos estéticos en spas u otros. ¿Qué considera que está fallando?

No existe la cirugía con riesgo cero. ¿Por qué? Porque cualquier cirugía, por más simple que sea, hasta extraerte unas muelas, o los Bichats, que es una cirugía de 15 minutos, incluso esa cirugía tiene riesgos, sangrados, infecciones, hay que ponerte anestesia, podemos tener reacciones a la anestesia, etc.

Cuando las cirugías se llevan a cabo, el paciente sano, sin ningún conflicto de salud, en las instalaciones correctas, que son quirófanos bien armados, con todo lo necesario para enfrentar alguna posible complicación, cuando el cirujano tiene toda la preparación, todos los papeles, el conocimiento, y cuando la cirugía que se va a hacer no es un cirugía demasiado larga ni se combina con muchas otras y cosas por el estilo, aun así, con todas condiciones a favor, hay riesgo. Si hay alguna complicación, el cirujano está capacitado y el anestesiólogo está capacitado para sacar adelante su función.

Ahora, si cuando todas las condiciones están a favor hay riesgos, imagínate cuando las condiciones no están a favor, imagínate si en lugar de ser un quirófano es un spa que no tenía absolutamente nada.

Ahora imagínate la cantidad de riesgo que se toma. Cuando las condiciones no están a favor, la posibilidad de que eso se colapse es altísima, y eso es terrible, pero a veces les ponen un precio muy atractivo.

En las redes sociales les dicen que eso es lo correcto y lo único que está poniendo en peligro es la vida de los pacientes. La recomendación es la misma, un cirujano plástico certificado no se va a animar a hacer procedimientos en una cliniquita de tercera, ni en un spa, porque le costó mucho su título, su preparación. La recomendación es ver a un cirujano plástico certificado.

Uno de los procedimientos que más se ofrecen en Sinaloa vía redes sociales son las minilipos. ¿Realmente es segura solo con anestesia local, por ejemplo? Háblenos de este procedimiento.

Es una mentira, liposucción es liposucción. Se oye más atractivo comercialmente decir “minilipo”, pero tiene los mismos riesgos, porque hay que aplicarle anestesia a los pacientes, hay que meterle una cánula. Se necesita una cánula de 30-40 centímetros. En manos inexpertas, cuando están metiendo la cánula, por eso fallecen los pacientes, porque les perforan el intestino, les perforan el hígado, se han metido al tórax. No existe el término “minilipo”, simplemente es un forma comercial para embaucar y engañar a la gente, haciéndoles creer que es un procedimiento sencillo y seguro.

¿Cree que la normalización de cirugías plásticas haga que se olvide que también tienen sus riesgos?

Sí, es triste, porque lo que se pone en juego es la vida de las pacientes. Es cierto que la mayoría de las mujeres son jovencitas, que tienen una alta posibilidad de salir adelante, sin complicación, pero también hay muchas a las que nos le va tan bien y se les generan lesiones por el resto de su vida. Hacerse una operación, aunque sea pequeña, no es cortarse las uñas o el cabello. Invadir tu cuerpo, hacer una agresión en tu cuerpo donde posiblemente queden cicatrices y cosas por el estilo, creo que hay que tomarse las cosas de la cirugía plástica con seriedad.

¿En qué situaciones se aplica la cirugía reconstructiva por una cirugía estética o procedimiento estético previo mal realizado? Cuando les inyectan biopolímeros, por ejemplo.

La mayoría de los biopolímeros, para empezar, están prohibidos. Ni siquiera tienen un permiso de Cofepris o de la Secretaría de Salud para que sean aplicados como los aplican. Hemos tenido pacientes que les inyectan aceite de bebé, aceite mineral, silicón de grado industrial, de ese silicón con el que pegan las ventanas, lo meten según ellos a esterilizar y te lo inyectan.

Una vez que te inyectan un biopolímero, no te lo vas a poder quitar nunca más en la vida. No hay una forma de que metas una jeringa y se salga, porque cuando inyectas el biopolímero se mete entre el tejido y no puedes hacer nada. Yo les diría, todo aquello que parece ser tan fácil: llego, me inyecto, me inyecto las pompis y listo, en dos días estoy perfecta, tiene altos grados de complicaciones muy serias y problemas de salud por el resto de la vida de los pacientes en muchos casos, y eso es triste.

Culturalmente se sabe que muchos hombres van al consultorio a acompañar a sus parejas para pedir ellos la cirugía. ¿Cómo enfrentan ustedes esto?

Es frecuente que el esposo, el novio o quien sea acompañe a la paciente, pero quien debe quedar contenta al final es la paciente. Como cirujano, a quien se debe de escuchar es a la paciente. Yo no le voy a hacer lo que el marido o el novio diga en contra de su voluntad.

Para usted, ¿dónde está el límite? Por ejemplo, cuando se puede observar a pacientes con muchas cirugías plásticas.

El límite está en la paciente. La mayoría de las pacientes tienen un gusto razonablemente bueno de estética. Por supuesto que hay pacientes que sí traen un poco más distorsionada la imagen. El cirujano tiene la capacidad de aceptar o no a esos pacientes. Finalmente, el paciente tendrá que buscar un cirujano que sí le complazca y haga lo que ella quiere. Yo no creo que los pacientes estén equivocados por alguien que quiera más busto o menos busto, es una cuestión de gustos personales.

Hay otro tipo de límites, por ejemplo, la paciente que quiere hacerse siete cirugías de un jalón. Eso, cada cirugía que agregas, incrementas los riesgos porque incrementas la cantidad de anestesia, los tiempos quirúrgicos, la cantidad de heridas y todo eso incrementa los riesgos. Aunque la paciente tenga los medios para pagar, todo eso incrementa los riesgos. El cirujano tiene que poner el límite. Es mucho mejor hacer las cosas progresivas.

Patrones e ideales

Desde su experiencia, el cirujano compartió que la cirugía plástica ha sido impulsada socialmente a partir del deseo de verse mejor. Cada quien, sostuvo, tiene partes de su cuerpo que le molestan y eso hace que busquen una solución. Sin embargo, reconoció la influencia de países como Estados Unidos, en donde los estereotipos de belleza están muy marcados, o actores y actrices mexicanas, o incluso zonas del país, desde Tijuana, Monterrey, o Sinaloa.

“Todo mundo quiere tener el cuerpo de JLo, de las Kardashian, la nariz de Belinda, todo mundo quiere tener los ojos de tal actor. Son los patrones que tenemos de estética”, sostuvo.

Con el congreso que se llevará a cabo del 30 de marzo al 2 de abril en Mazatlán, los cirujanos plásticos de México compartirán la información más reciente que hay en el mundo de la cirugía plástica.

Los Datos

Cirujanos plásticos

El Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva es la entidad que otorga a los cirujanos plásticos la certificación para ejercer en estándares de legalidad. Los ciudadanos pueden buscar a su cirujano en el siguiente enlace, https://cmcper.org.mx/directorio/

¿Inyecciones en el cuerpo y rostro?

El médico alertó del uso de biopolímeros, que son sustancias que se ofertan como colágeno, bótox o hasta ácido hialurónico, pero que en realidad son peligrosos compuestos de sustancias tóxicas para el organismo.