Cofepris advierte sobre “Less Less”, producto engaño que promete bajar de peso

México.- Este miércoles, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a la ciudadanía mexicana por la venta del producto conocido como "Less Less", el cual es promocionado como falso suplemento alimenticio que ayuda a la quema de grasa y a adelgazar.

Asimismo, la dependencia federal hizo hincapié en que, entre otras de las propiedades falsas que se le atribuyen a este producto se encuentran el supuesto combate al estreñimiento y a la celulitis.

Mediante un comunicado publicado en el portal web del Gobierno de México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lanzó una alerta a nivel nacional por la venta de "Less Less", el cual, recalcó, constituye un producto engaño, al tiempo que representa un peligro para la salud al carecer de estudios científicos que garanticen que es seguro.

"Como parte de las acciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se detectó la venta de “Less Less”, producto engaño el cual representa un riesgo a la salud por carecer de estudios científicos que garanticen su seguridad, calidad y eficacia", refirió.

El organismo de salubridad señaló que el producto contiene los siguientes ingredientes: nopal, hoja de malva, ruibarbo, cocolmeca, wakame garcinia cambogia y alga espirulina, mismo que no han sido sometidos a revisión por la Cofepris.

"“Less Less” se promociona como falso suplemento alimenticio al que le otorgan de manera indebida, propiedades como quemador de grasa, estimulante del metabolismo y adelgazante. Además, se publicita falsamente para controlar la ansiedad de comer en exceso y supuestamente combate el estreñimiento y la celulitis", expuso.

En tanto, de manera general, la Cofepris dejó en claro que tanto Less Less como cualquier otro producto engaño que promete, de forma falsa, "curar, aliviar, regenerar y/o rehabilitar enfermedades, mejorar la apariencia física, reducir peso, potenciar el deseo sexual o cualquier otra cualidad atribuida", constituye un peligro para la salud, ello al no contar con la evidencia sobre su elaboración, por lo que no se sabe si los ingredientes pueden tener efectos nocivos o interactuar de forma negativa con otros medicamentos.

Cofepris recordó que durante la primera Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios firmó un acuerdo de colaboración con Mercado Libre para fortalecer el control y vigilancia de los productos que vende dicha plataforma, de ahí que hizo un llamado a los internautas que detecten la comercialización de Less Less a reportarlo.