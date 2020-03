Colombia no permitirá el ingreso de extranjeros a partir de este lunes

Colombia.- El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este domingo que no se permitirá la entrada al país a partir del lunes 16 de marzo de ningún extranjero, salvo aquellos que tengan residencia, como parte de la ampliación de las medidas para controlar la expansión del coronavirus.

"Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días", afirmó Duque en Twitter.

Las autoridades colombianas confirmaron este domingo 10 casos nuevos de COVID-19 en el país, siete de ellos de personas que estuvieron en España o Estados Unidos, con lo que ascienden a 34 los contagiados.

De los 10 casos nuevos, dos fueron reportados en Bogotá, un hombre adulto y una mujer joven que estuvieron recientemente en España, y dos en Cartagena de Indias, que se tratan de "casos de contacto", informó el Ministerio de Salud en un comunicado.