Comida saludable para bajar de peso sin pasar hambre

Una alimentación saludable consiste en incluir una gran variedad de alimentos capaces de brindar los nutrimentos necesarios e indispensables para el funcionamiento del cuerpo, sentirte bien y tener energía. Este tipo de alimentos deben aportar proteínas, carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales.

Si se sigue una alimentación saludable se traducirá en una mejor salud y en pérdida de peso, sobre todo si se combina con una rutina de ejercicio regular. La nutrición es importante para todos. Para que una dieta sea saludable se deben incluir alimentos de los siguientes grupos:

Frutas y verduras: Se recomiendan cinco porciones de frutas y verduras distintas al día ya que cada una aporta un valor diferente a los nutrimentos.

Granos integrales: Se recomiendan consumir e entre 85 a 100 gramos de granos integrales al día, Los granos integrales conservan el salvado y el germen (el centro de la semilla del grano) y tienen más fibras, minerales y vitaminas que los granos refinados. El proceso de refinado elimina el salvado y el germen del grano. El arroz integral, el bulgur, la avena y la cebada son algunos ejemplos de granos integrales que se comen sin refinar.

Carnes y frijoles: La carne es una fuente rica en proteínas y ácidos grasos que aportan energía y abonan a la salud. Sin embargo se recomienda no abusar del consumo de carne ya que tiene gran cantidad de grasas saturadas y colesterol. Las guías del USDA recomiendan 5 1/2 onzas de carne (cuya definición abarca al pollo y al pescado) por día o sustitutos de la carne (productos de proteínas vegetales) o frijoles, si prefieres no comer carne. Si no comes carne, es posible que debas agregar nueces, semillas o frijoles a tu dieta para asegurarte de obtener suficiente hierro y proteínas. Si no comes carne, es posible que debas agregar nueces, semillas o frijoles a tu dieta para asegurarte de obtener suficiente hierro y proteínas.

Grasas y aceites: Necesitas un poco de grasa en tu dieta, pero no mucha. Las guías del USDA recomiendan obtener no más del 35 % de las calorías diarias a través de las grasas. Se recomienda evitar el consumo de la leche entera, el queso, el helado, comidas grasas y algunos aceites vegetales, como los aceites de palma y coco. En cambio se recomienda pescado, en los alimentos vegetales, como verduras, nueces y granos.

Leche y productos lácteos.

Se recomienda consumir 3 tazas de leche o yogurt descremado o bajo en grasa al día.

127 gramos de queso natural o descremado o bajo contenido graso diariamente.

170 gramos al día de queso procesado descremado o de bajo contenido graso, por ejemplo, queso amarillo.

Otros alimentos que puedes agregar a la dieta son té y café. Se recomiendan sin endulzantes y sin abusar de su consumo. El té verde también puede ayudar a una alimentación saludable y a bajar de peso al reducir la grasa abdominal.

Es importante que la alimentación saludable no excluya la hidratación. El agua acelera el metabolismo hasta en un 30 por ciento.

Una alimentación saludable ayuda no sólo a bajar de peso, sino que también mantener alejadas enfermedades diversas como el cáncer. En caso de querer comenzar una alimentación saludable es recomendable acudir a un especialista para que diseñe una dieta especial para tus requerimientos energéticos y te ayude a alcanzar tus objetivos más rápidamente.