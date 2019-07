Cómo adelgazar los brazos rápido en mujeres

México.- Algunas mujeres se quejan de tener unos brazos grandes y buscan adelgazarlos, esto se puede lograr con dos cosas fundamentales; dieta y ejercicio.

Sin embargo debes saber que no es posible sólo adelgazar los brazos ya que la pérdida de peso no es focalizada y el peso se perderá también en otras áreas que quizá no desees como los glúteos.

Para adelgazar los brazos se debe seguir una dieta y una rutina de ejercicios. El ejercicio ayuda a tonificar los brazos para que estos se vean más estéticos, pues no es lo mismo tener unos brazos delgados a unos firmes y tonificados.

Ejercicios para adelgazar los brazos

Para realizar estos ejercicios necesitas unas pequeñas mancuernas, pero si no las tienes unas botellas llenas de agua servirán.

Bíceps

Para este ejercicio debes pararte en posición vertical con las rodillas un poco flexionadas para evitar dolor. Agarra una mancuerna (o botella con agua) colócalas con el codo doblado hacia ti en un ángulo de 90 grados, haz unas 4 sesiones de este movimiento y repite 15 veces.

Tríceps

Estos movimientos serán hacia arriba.

Toma las mancuernas o botellas y sube los brazos por encima de tu cabeza, flexiona el codo y baja las botellas hacia la espalda, extiende el brazo hacia arriba por unas 15 veces.

Combinación abdomen/brazo

Este ejercicio permite ejercitar la espalda y el abdomen.

Para hacerlo, junta las palmas de las manos a la altura de la frente y los codos a la altura de la barbilla. Haz una sentadilla apretando el abdomen y levanta los codos hacia la frente. Repite este ejercicio por 15 veces.

Los ejercicios anteriores deben realizarse en tres series de 12 a 15 repeticiones con un descanso de 30 segundos entre cada uno.

Adelgazar los brazos debe ser parte de una estrategia que combine dieta con ejercicio. Si no estás acostumbrada a realizar ejercicio comienza apoco a poco, esto evitará que te lesiones.