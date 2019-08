Cómo adelgazar rápido

México.- Adelgazar rápido es algo que la mayoría de las personas con sobrepeso buscan y para conseguirlo pueden poner en riesgo su salud con medicamentos milagrosos o dietas que no funcionan. En dado caso que lleguen a perder peso, este se recupera de forma inmediata y con "rebote" cuando se deja la dieta o de consumir los medicamentos. Para perder peso rápido y de manera efectiva la pérdida debe darse de forma gradual.

Si se tiene sobrepeso u obesidad, lo mejor es acudir al médico antes de comenzar una dieta. Para adelgazar de forma gradual y segura no necesariamente debes pasar hambre y estos son los pasos para bajar de peso rápido:

Elimina los alimentos con carbohidratos

Aumenta tu consumo de proteínas

Asesórate con una dieta adecuada

Toma productos que aceleren la pérdida de peso (recomendados por el médico en caso de ser necesarios) o puedes elegir algunos quemadores de grasa naturales (da click aquí)

Haz ejercicios cardiovasculares de alta intensidad (HIIT) ( si no sabes cuáles son da click aquí)

Además de los puntos anteriores, existen otros consejos que puedes seguir para lograr tu objetivo de bajar de peso rápido. Entre estos se encuentran:

Come más durante el día. Se aconseja comer una 5 o 6 veces al día, alimentos nutritivos claro está. Si comes esta cantidad de veces le mandas un mensaje a tu metabolismo diciéndole que no hace falta almacenar energía, pues no lo estás privando de ella, por el contrario al comer menos el cuerpo comienza a guardar reservas en forma de grasa. La recomendación es comer cada 4 horas.

No a los alimentos procesados. Elije alimentos de bajo índice glucémico, prefiere los alimentos naturales como granos enteros, nueces, almendras, pasas, legumbres, jengibre.

Las proteínas tienen un papel fundamental para adelgazar ya que aportan saciedad por más tiempo. Además si haces ejercicio ayudan a que los músculos se recuperen más rápido. Los alimentos con proteína son: carne de res, pollo, cerdo, cordero, salmón, trucha, camarones, huevo de gallina, etc. También puedes preparar batidos de proteínas naturales, da click aquí.

Entre los tips finales se encuentran beber más agua y menos bebidas endulzadas, además muchas personas dicen no comer alimentos saludables pues no tienen tiempo para prepararlos para ello prueba cocinar un día anterior la comida del día siguiente.

No desesperes, bajar de peso para algunas personas es una tarea complicada.