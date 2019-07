Cómo adelgazar sin dieta ¡sí es posible!

México.- La mayoría de las personas buscan perder peso pero esto a veces no se logra ya que las dietas a seguir suelen ser demasiado restrictivas o con elementos que no se pueden conseguir al momento. Para todos los que buscan adelgazar la buena noticia es que esto se puede lograr también sin dieta. Ojo, que decir sin dieta no exime del hecho de que se tiene que realizar actividad física y medir el consumo de algunos alimentos.

De acuerdo a The National Institute of Health, basta con tan sólo cambiar algunos hábitos para lograr una reducción efectiva del peso y estos son los hábitos que deben ser cambiados:

Comer cinco veces al día

Muchas veces se piensa que para bajar de peso se debe comer menos, sin embargo esto es un gran error, lo que se consigue al comer menos es que el cuerpo se prepare para una hambruna y comience a acumular energía en forma de grasa. Lo mejor es comer al menos cinco veces al día con lo que se logra activar el metabolismo. Las comidas deben estar distribuidas de la siguiente manera: desayuno-snack-comida-snack-cena. El snack pueden ser almendras, nueces, fruta o verdura.

Ejercicio

Que no se lleve una dieta estricta no quiere decir que se deje de hacer ejercicio. Esta es la base primordial para bajar de peso, como recomendación debes hacer al menos 40 minutos de actividad física, caminar rápido, trotar, pesas o hasta bailar, lo importante es que el cuerpo se mantenga en movimiento constante. Con ello lograrás quemar calorías, mejorar tu físico y tu salud.

Infusiones

Las infusiones pueden resultar efectivos para la activación del metabolismo, además son diuréticos por lo que ayudan a eliminar toxinas y excelentes aliados para estimular la quema de grasa. Cabe resaltar que las infusiones, jugos o licuados no deben sustituir el consumo habitual de alimentos.

¡El estrés no!

Sabemos que es casi imposible que no sientas estrés, pero debes encontrar la forma de que este no te afecte. Se ha demostrado que el estrés sumamente nocivo para la salud cardiovascular y libera hormonas que ayudan a acumular grasas.

La cena

Aunque no lleves una dieta restrictiva, trata de que la cena no sea abundante, tampoco es recomendable acostarse inmediatamente después de cenar, esto hace que las calorías consumidas se acumulen en el organismo. Se recomienda cenar dos horas antes de acostarse.