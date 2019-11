Cómo calcular el índice de masa corporal

México.- El Índice de Masa Corporal (IMC) es una medida que se utiliza para realizar una estimación de la cantidad de grasa que se posee en el cuerpo determinando con ello si la cantidad de grasa está dentro o fuera del rango normal, si se tiene sobrepeso u obesidad.

Se trata de una fórmula matemática de un estadístico Adolphe Quetelet por lo que se le conoce como índice de Quetelet o Body Mass Index (BMI). (Calcula tu IMC aquí)

El índice de masa corporal se calcula dividiendo dividiendo el peso, expresado siempre en Kg, entre la altura, siempre en metros al cuadrado.

Según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de los Estados Unidos (NHLBI), el sobrepeso se define como un IMC de más de 25. Se considera que una persona es obesa si su IMC es superior a 30. Usted puede determinar su IMC con la calculadora que se encuentra a continuación. Con la cifra del IMC puede averiguar su composición corporal en la tabla que aparece debajo de la calculadora.

El IMC no siempre es la mejor forma de saber se necesita o no bajar de peso. Si se tiene más o menos músculo de lo normal, su IMC puede no ser una medida perfecta de la cantidad de grasa corporal que tiene: