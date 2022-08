Cómo combatir la depresión sin medicamentos

La depresión es un trastorno del estado de ánimo en el que la actitud y la vida cotidiana de la persona que la padece se ve afectada. La depresión hace que las personas tengan sentimientos persistentes de tristeza, desesperación e ira.

También los pacientes con depresión pueden perder el interés en actividades cotidianas, dificultades cognitivas, disminución de la energía, rumiación, malos hábitos de sueño y pensamientos suicidas.

Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo. Pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos.

Sin embargo, para quienes la depresión son leves, existen algunas alternativas que no incluyen medicamentos y que pueden ayudar a combatir la depresión como los siguientes:

Dieta

Un estudio ha demostrado que aquellos que consumían menos frutas, verduras y nueces eran más susceptibles a la depresión. Una dieta adecuada para combatir la depresión debe consistir en buenas cantidades de vegetales, frutas, bayas y nueces. Otro nutriente clave para consumir son los ácidos omega-3.

Ejercicio

El ejercicio es una excelente manera de lidiar con la depresión, según varios estudios, ya que hace que el cuerpo libere diferentes sustancias químicas como la serotonina, la dopamina y las endorfinas. Las endorfinas son capaces de reducir la percepción del dolor y hacer que el individuo se sienta bien.

Meditación

La meditación es un gran recurso en la batalla contra la depresión. Tiene el potencial de ayudar a las personas a salir de un episodio depresivo y prevenir una recaída, según un estudio.

Patrones de sueño

Dormir lo suficiente de forma regular puede ayudarnos a regular nuestro estado de ánimo y disminuir los síntomas depresivos. Los malos hábitos de sueño son uno de los primeros síntomas de la depresión y exacerban el deterioro de la salud mental de una persona, según múltiples estudios.

Te recomendamos leer:

Si tienes algún síntoma o inquietud acerca de la depresión, consulta a un médico para que te oriente sobre esta enfermedad.