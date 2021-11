Cómo destapar las venas del corazón; estos alimentos te ayudarán

A través de las arterias se transporta el oxígeno y otros nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de los órganos del cuerpo, entre ellos el corazón. Cada arteria tiene tres partes que son la íntima el medio y la adventitia.

Cuando las arterias del corazón se tapan, se conoce como enfermedad de las arterias coronarias. Generalmente, los depósitos que contienen colesterol (placas) en las arterias coronarias y la inflamación son los responsables de la enfermedad de las arterias coronarias, indica Clínica Mayo.

Cuando la enfermedad de las arterias coronarias tiene ya mucho tiempo se manifiesta con dolor de pecho, falta de aliento. Una obstrucción completa puede causar un ataque cardíaco.

Las arterias del corazón pueden "destaparse" con la ayuda de medicamentos y tratamientos recetados por un médico, además que se deben mejorar los hábitos alimenticios y de ejercicio.

Entre los alimentos recomendados para destapar las arterias del corazón se encuentran:

Ajo. El ajo ayuda a limpiar de forma natural las arterias al incluirse en la dieta diaria. El ajo ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL. El ajo ayuda a mejorar la salud cardiovascular a medida que las personas envejecen.

Se recomienda consumir uno o dos ajos crudos al día.

Granada. La granada es una fruta exótica que ayuda a limpiar las arterias, indica un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. Esto se debe a la alta cantidad de vitamina C que contiene la fruta y también polifenoles. Se recomienda beber un vaso de jugo recién extraído.

Salmón. El salmón es un alimento que ayuda a proteger la salud del corazón. Este alimento es rico en Omega-3 que ayuda a reducir los niveles de colesterol y disminuir la inflamación.

Cúrcuma. Este alimento es un agente antiinflamatorio que ayuda a mantener las arterias libres obstrucciones, la curcumina es un importante agente para detener el endurecimiento de las arterias.

Aceite de oliva. Este aceite ayuda a mantener los niveles de colesterol bueno en las arterias, además por su alto contenido en polifenoles y grasas monoinsaturadas es ideal para la salud cardíaca.

Aguacate. Los aguacates contienen sustancias que pueden reducir el colesterol LDL, el causante de la placa en las paredes de las arterias. Se recomienda comer hasta un aguacate al día.

Si te preocupa el nivel de colesterol en las arterias, una visita al médico puede ayudar.

