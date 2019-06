Cómo disminuir el riesgo de padecer diabetes

México.- La predisposición genética a la diabates está presente en la mayoría de las familias mexicanas, esto aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo II si no se llevan a cabo acciones para prevenirla.

El riesgo de padecer diabetes puede ser reducido significativamente si se cambian ciertos hábitos de vida inadecuados. El cuerpo necesita de glucosa y para almacenarla y procesarla se require de la hormona insulina, las perosonas que padecen diabetes no pueden producir dicha hormona o la qu producen no sea suficiente, esto hace que la glucosa no sea aprovechada de manera correcta y se quede en la sangre en lugar de ser aprovechada por las células.

Existen acciones que nos ayudan a prevenir la diabetes y casi todas están enfocadas al cambio de hábitos por unos más saludabes, entre los que se incluyen:

Mantener a raya el sobrepeso. De acuerdo a Diabetes.org, mantener un peso saludable puede ayudarlo a prevenir y controlar problemas como prediabetes, diabetes tipo 2, enfermedades del corazón, presión alta y colesterol poco saludable.

Alimentación saludable. Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir su riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón es comer saludablemente, los beneficios a corto y largo plazo de la alimentación saludable se ve traducida en un mejor estado de salud.

Actividad física. La actividad física puede ser muy beneficiosa, incluso si no ha hecho mucho últimamente, no tiene que ser una actividad física intensa, comenzar con una caminata ligera puede ser de gran ayuda y siempre es mejor que no hacer nada.

Evitar los productos "ligth". Aunque puede que contengan menos azúcar, el cuerpo no puee saberlo y al sentir el sabor dulce en la boca puede desencadenar la liberación de insulina.

Lo ideal es que conozca su nivel de glucosa con periodicidad, existen pruebas sanguíneas de laboratorio que se pueden realizar cada cierto tiempo para mantener un resgistro de niveles de glucosa.

Consultar al médico de manera constante y solicitar orientación sobre cómo mantener hábitos de vida saludables puede ayudar a prevenir la diabetes.

Síntomas de la diabetes

Cada persona puede presentar síntomas distintos, pero en general engloban: