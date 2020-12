Cómo eliminar las canas de forma natural y gradual

Las canas comienzan a aparecer y el desespero por sentir la presión de la edad también. Aunque las canas no son una señal de mala salud, sí causan preocupación y se les quiere disimular a como de lugar.

Existen muchos tratamientos que lo hacen fácil y rápido, pero suelen maltratar el cabello ya que contienen algunos químicos para impregnar el cabello con color.

Sin embargo, existen algunos métodos alternativos que pueden conducir a un resultado similar de manera paulatina pero sin dañar el cabello. (¿Las canas prematuras en jóvenes son síntoma de enfermedades?)

Estos pigmentos naturales se han utilizado desde la antigüedad para teñir le cabello pero fueron relegados con la llegada de la industria.

Ahora te presentamos los cuatro elementos naturales que te ayudarán a disimular las canas de manera paulatina y natural:

Henna . La henna es un polvo que en la antigua se utilizaba tanto para pigmentar la piel así como para la realización de tatuajes en la piel. Para usarlo en el cabello debes hacer lo siguiente: mezclar un poco de henna con agua y aplicarlo directamente en el cabello, esto se puede repetir tantas veces como desees ya que es un polvo natural que no contiene químicos dañinos.

Té negro . El té negro no sólo aporta propiedades benéficas para nuestra salud, sino que puede ayudar a disimular las canas. Para usar este remedio natural contra las canas en el cabello solo debes mezclar té negro en una taza y dejar reposar por unos minutos ya que el té se haya enfriado aplícalo sobre el cabello dejándolo actuar por una hora y enjuaga con agua fría. Usa este tratamiento por dos semanas para disimular las canas paulatinamente.

Romero . Además de ser utilizado en varios platillos, el romero es eficaz para disimular las canas de manera paulatina y natural. Para usar este elemento natural contra las canas debes hacer una infusión con esta hierba y mojar el cabello con ella sin enjuagar.

Nogal. El nogal es un elemento natural que se utiliza ya en la actualidad para tratamientos de belleza en el cabello, pero puedes hacerlo aún mas natural. Sólo debes poner a hervir unas hojas de nogal durante unos minutos y aplicar sobre el cabello, deja actuar por una hora y enjuaga.

De acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, los tintes para teñir el cabello pueden tener hasta 5 mil sustancias químicas distintas y algunas de ellas se han descrito como cancerígenas en estudios con animales.

Debido a que son muchas las personas que usan tintes para el cabello, los científicos han tratado de determinar si la exposición a sustancias químicas en los productos para la coloración del cabello está asociada con un riesgo mayor de cáncer en las personas.

Por ello se recomienda seguir tratamientos naturales para teñir el cabello ya que no dañan ni causan cáncer. Aunque sí actúan más lento a largo plazo puede ser benéfico para tu salud. En caso de preferir los tintes con químicos, asegúrate que no tengan elementos que provoquen cáncer o trata de no utilizarlos de manera seguida.