Cómo empezar a perder peso

México.- Bajar de peso puede ser por motivos personales o razones médicas. El peso excesivo aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades derivadas como infartos, enfermedades cerebrovasculares, diabete, entre otras, al mismo tiempo que afecta de manera considerable el aspecto físico. Cuando una persona se decide a perder peso, pocas veces sabe por dónde empezar.

Hay medidas fáciles que se pueden adoptar para comenzar a perder peso, se debe comenzar por ellas e ir aumentando la dificultad conforme pasa el tiempo, estas incluyen la actividad física, dieta y estilo de vida.

Si no sabes por dónde comenzar para empezar a perder peso, esto debes hacer:

Decídete

Lo importante es identificar por ti mismo que necesitas un cambio para mejorar tu salud o para adelgazar, debes ser tú mismo quien lo comience sin presiones de otras personas. Decídete y trabaja cada día por ello. Puedes apoyarte en la valoración de un médico, sobre todo si tienes enfermedades del corazón, diabetes u otras que pudieran verse afectadas por el cambio que vas a comenzar. El médico medirá tres apectos: peso, índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura. Basado en eso se comenzará con un plan de ejercicio, dieta y cambios en estilos de vida.

El comienzo

Comenzar con caminatas cortas pero constantes es ideal para las personas que buscan empezar a perder peso. Salir a pasear al parque puede ayudar también a bajar los niveles de estrés. Sal a caminar con zapatos cómodos, conforme pase el tiempo esa caminata comenzará a ser más rápida y sin darte cuenta ya estarás corriendo algunos kilómetros. Todo es cuestión de comenzar.

No bebas calorías

Una buena forma de comenzar a perder peso es olvidarte de las calorías de las bebidas endulzadas; nada de refrescos, productos ligth, jugos ni bebidas deportivas, bebe sólo agua natural. Intenta beber 35-40 ml por cada kilo de peso corporal y añade 500-1000 ml por hora de ejercicio.

Busca tu porqué

Encuentra el porqué quieres bajar de peso y escríbelo. Pueden ser razones médicas o estéticas, cosas como "quiero sentirme en forma y no ahogarme al subir las escaleras" o "quiero verme radiante en ese traje de baño que he comprado". Estos serán tus motivos y deberás luchar cada día por ellos.

Comienza con el equilibrio

Ejercicios como mantenerse parado sobre un pie en una superficie irregular pueden ayudar a mantener el equilibrio, el equilibrio ayuda al cuerpo a trabajar de una manera más eficiente y también fortaleces el core y los músculos estabilizadores, reduciendo el dolor y las lesiones.

Anota lo que comes

Debes comer lo suficiente, ni mas ni menos. Si comes menos calorías de las que requieres estás preparando al cuerpo para una hambruna y este guarda reservas de energía en forma de grasa y si comes de más deberás quemarlas todas con más esfuerzo físico. Mucha gente no tiene idea de lo que come, encontró un estudio publicado en New England Journal of Medicine.

Atención a lo que comes

No veas televisión, no uses el celular. Mira tu comida, mastica bien no debores tu comida toma tu tiempo para comer, esto evitará que sientas tu vientre hinchado.

Recomendaciones para la hora de comida:

Coma solo cuando tenga hambre. Esto podría significar 3 comidas y 1 merienda todos los días. O puede significar de 5 a 6 comidas pequeñas durante todo el día. Si no tiene hambre, no coma.

No se saltee las comidas. Saltear comidas a propósito no conduce a la pérdida de peso. Puede hacerle sentir hambre más adelante. Podría causar que coma en exceso o tome malas decisiones alimentarias.

Espere 15 minutos antes de servirse una segunda porción de comida. Su cuerpo podría tardar en procesar si todavía tiene hambre.

Trate de comer una variedad de alimentos enteros. Esto incluye carnes magras, granos integrales y productos lácteos. Al elegir las frutas y verduras, coma de todos los colores del arco iris.

Evite alimentos procesados y alimentos ricos en grasa o azúcar.

Recomendaciones para el ejercicio: