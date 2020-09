¿Cómo enfrentar la muerte de un ser querido en medio del COVID?

México.- Negación, ira, negociación, depresión y aceptación son las fases por las que las personas atraviesan al enfrentar un duelo. ¿Qué pasa en la pandemia? Pues ahora, el duelo es en aislamiento, sin poder ver a su ser querido.

“Estamos viendo que muchas personas en esta etapa de pandemia, pueden pasar el duelo en aislamiento. Sabemos que muchas personas vieron fallecer a sus familiares en condiciones en hospitales, en centros de atención donde muchas veces se restringía el acceso por prevención de infección, por el manejo sanitario y esto puede ser que afecte, ya que estamos viendo muchos dolientes que están llevando el duelo en aislamiento sin poder ver a sus seres queridos”, expuso, Lorena Rodríguez-Bores Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental.

Desde Palacio Nacional, en la conferencia de este sábado sobre el virus Sars-Cov-2, Rodríguez-Bores destacó que en esta época que atraviesa el mundo, en México también se han hecho modificaciones cuando las personas fallecen por la pandemia, y por ende, el duelo también se vive de otra manera cuando muere un ser querido.

Expuso algunas recomendaciones para las personas que van a acompañar a los dolientes. Dijo que se divide en tiempos, siendo el primero, esos momentos inmediatos a la perdida de un familiar, por lo que lo primero importante de hacer es tratar de transmitir nuestro apoyo, para que el doliente sepa que hay una red de apoyo.

El fallecimiento o el duelo puede ser una experiencia compartida y acompañada, puede dejarse contener siempre y cuando el doliente se deje acompañar.

También, mencionó que es importante ser empáticos, favorecer la compañía, del apoyo emocional depende el proceso, no dar falsas esperanzas, no decir “no te sientas triste, no es momento de llorar”, mencionó.

El segundo tiempo se refiere a los rituales, que en esta etapa de pandemia también se han modificado, por lo que se pueden aplazar o buscar otro formato para llevarlo a cabo, pues en algunas familias se hacen encuentros virtuales o usar las redes sociales para recibir las condolencias.

Otra forma de enfrentar el duelo es escribiendo cartas, álbumes, dibujos, videos. También se puede querer estar solo y es válido, pero siempre recordarle que hay una red de apoyo para acompañarle, comentó.

El tercer tiempo se refiere a como la persona va a integrarse de nuevo a sus actividades, a sus tareas previas y enfrentar este proceso de duelo en su vida cotidiana.

Dijo que la duración y la intensidad de un duelo va a depender de muchos factores psicosociales, pero es importante que en ese momento se aliente y se validen los esfuerzos para poder procesar y elaborar el duelo.

“Es importante decirle que no se debe de abandonar. Es clave en este momento el auto cuidado, no dejar sus rutinas, alimentarse bien, hacer ejercicio y sobre todo sí existe la posibilidad de que este habiendo algo cruza ya un horizonte y que puede haber algunos signos de alarma, siempre se puede pedir ayuda, siempre se puede extender la mano, siempre se puede recurrir a los servicios en caso de que se necesite, sin embargo, en la mayoría de los casos se resuelve sin complicaciones”, destacó.

¿Qué no decir? En etapa de duelo, la experta mostró una serie de frases que debemos evitar al acompañar a un doliente como: ya no estés triste, las cosas pasan por algo, así es la vida, tienes que ser fuerte, ya no llores, tienes que estar bien por…, sal, distráete, la vida sigue, resígnate, échale ganas, etcétera. Esto porque no aportan nada o no mucho al doliente.

Explicó que en esos momentos no hay palabras suficientes o no se encuentran las palabras para poder aliviar lo que siente.

“Debes de saber que cuentas conmigo y estamos para lo que necesites”, o bien, “Si puedo ayudarte en estos momentos con algo, dime y si puedo lo haré”, puso como ejemplos.

En cuanto al duelo en los más pequeños, niños, niñas y adolescentes, recomienda dejarlos hacer preguntas e integrarlos.

Si requiere de mayor información puede llamar a la Línea de la Vida al 1 800 911 2000 y puede consultar el directorio de líneas de ayuda en: coronavirus.gob.mx.