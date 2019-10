México.- Lograr una pérdida efectiva de peso requiere de hábitos que nos ayuden a acostumbrarnos a un estilo de vida sana, muchas veces esto no se logra debido a que se lleva una vida rutinaria y sedentaria donde poco o nada de tiempo se le dedica al estado físico.

El propósito de muchos es bajar de peso pero con la cantidad de "tentaciones" que existen es fácil que se consuman pan dulce o comida chatarra. Para que cumplas con éxito tu meta estos son consejos que ayudan a no romper la dieta.

Cómo evitar romper la dieta

No hay dietas milagrosas. Primero que nada debes saber que bajar de peso no llega por arte de magia o al menos el bajar de peso de manera saludable. Para bajar de peso se requiere de seguir una alimentación saludable. Si se modifican los malos hábitos alimenticios no tendrás que seguir una dieta sino que te alimentaras bien de por vida. Seguir dietas milagros (sobre todo las que restringen el número de comidas diarias) pueden hacer que tu salud corra peligro.

Cinco comidas al día. Tres comidas fuertes u dos colaciones, esto es lo ideal para que el metabolismo se active y con ello se logre una pérdida de peso efectiva. Las colaciones ayudan a que el cuerpo se sienta satisfecho por más tiempo. Procura siempre que las colaciones se compongan de frutas, verduras o vegetales de preferencia crudos. Olvídate de la comida chatarra como colación si tienes antojo de algo dulce opta por semillas secas o pasas sin azúcar añadida.

El desayuno sí es importante. Procura que tu desayuno contenga proteína y fibra y bajo en carbohidratos. Evita los jugos de frutas y prefiere las frutas enteras.

Hidrátate antes de cada comida. Con un vaso de agua antes de comenzar a comer podrás sentirte satisfecho con anticipación. La hidratación se verá reflejada en tu salud.

Elige lo saludable. No mueras de hambre, de eso no se trata estar a dieta, en caso que sientas hambre puedes acudir a los snacks saludables como pepinos, zanahorias, manzanas, uvas, etc.

Otras opciones para una vida saludable son: