¿Cómo obtener la vitamina D durante la cuarentena?

México.- La vitamina D es un nutriente presente en algunos alimentos y es necesaria para mantener los huesos fuertes ya que es esencial para la absorción del calcio.

Las personas que consumen vitamina D en cantidad muy escasa pueden tener huesos débiles, delgados y frágiles, un trastorno que se denomina raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos.

La vitamina D también es necesaria para transmitir mensajes entre el cerebro y cada parte del cuerpo, y el sistema inmunitario emplea la vitamina D para combatir los virus y bacterias que lo invaden.

A parte de los alimentos, exponerse al sol también ayuda a producir vitamina D, pero cómo obtenerla cuando se está en confinamiento or el coronavirus. De acuerdo a estudios, entre el 80 y 90 por ciento de la vitamina D se absorve a través de la exposición al sol.

Te puede interesar:

COVID-19: Vitamina D podría ayudar a reducir riesgo de contagio

¿La vitamina D previene fracturas?

Falta de sol y de vitamina D elevan riesgo de osteoporosis

Para obtener la vitamian D necesaria, además de una decuada alimentación que incluya atún o el salmón, huevos, lácteos enteros, hígado, aguacate o champiñones, se podrían necesitar algunos suplementos de vitamina D. También se requiere hacer ejercicio para mantener una adecuada salud de acuerdo a las posibilidades de espacio en el confinamiento.

Las personas pueden sufrir deficiencia de vitamina D por no consumir o no absorber suficiente cantidad de esta vitamina de los alimentos, porque su exposición a la luz solar es limitada, o porque sus riñones no pueden convertir la vitamina D a su forma activa en el organismo.

En los niños, la deficiencia de vitamina D causa raquitismo en los niños, una enfermedad en la que los huesos se debilitan y deforman. Si bien es poco frecuente, aún ocurre en algunos casos, en especial en bebés y niños afroamericanos. En los adultos, la deficiencia de vitamina D causa osteomalacia, que provoca dolor óseo y debilidad muscular.