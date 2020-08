¿Cómo prepararse para el coronavirus?expertos de EUA ofrecen algunos consejos

Ciudad de México.- No entre en pánico. Reconsidere el cubrebocas. Infórmese bien. Estos son consejos de expertos de EU ante un brote del nuevo coronavirus.

Están los guantes y máscaras quirúrgicas, los suplementos dudosos y los desinfectantes engañosos. Si se deja guiar por la información de Internet no verificada, hay una lista inagotable de productos que "debe comprar" para prepararse para la propagación del coronavirus.

Pero aquí está la cosa: el Covid-19 puede ser novedoso, pero realmente no necesita comprar nada nuevo o especial para prepararse. The Washington Post habló con expertos en epidemiología y dijeron que el aspecto más importante de la preparación no cuesta nada en absoluto: es la calma.

'No entre en pánico'

Timothy Brewer es profesor de epidemiología y medicina en la Fielding School of Public Health de la UCLA y en la David Geffen School of Medicine, aunque su consejo central no es exactamente médico.

"No deje que el miedo y la emoción impulsen la respuesta a este virus. Eso puede ser extremadamente difícil porque es nuevo, y todavía estamos aprendiendo al respecto, pero no permita que el miedo a lo que no sabemos supere lo que sí sabemos".

Timothy Brewer, profesor de epidemiología

Brewer dijo que es importante recordar que covid-19 es una enfermedad respiratoria, al igual que la influenza, y aunque no hay una vacuna para ella, existen formas probadas y verdaderas de tratar este tipo de enfermedad, que cubriremos aquí.

Recuerde lo básico

Las precauciones que toma una persona al combatir una enfermedad similar a la gripe no son diferentes de lo que las personas deberían estar haciendo todos los días para evitar el coronavirus y otras enfermedades respiratorias, dijo Brewer.

Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos después de usar el baño, antes de comer y después de sonarse la nariz o estornudar.

Cúbrase la nariz y la boca cuando estornude

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Limpie con frecuencia los objetos y las superficies con las que está más en contacto.

Beba muchos líquidos

Estas son todas las cosas que puede hacer para prevenir la propagación de casi cualquier virus respiratorio

Y si enferma de covid:

Acuda a su unidad de salud para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuado

Siga las indicaciones del médico; no se automedique

Mantenga reposo en casa y evite saludar de mano, beso o abrazo

Lávese las manos frecuentemente o desinféctelas con gel con base de alcohol al 70 por ciento

Consuma verduras y frutas; beba agua simple

Lave con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice

No llene su carrito de compras

Probablemente no necesite comprar nada nuevo, pero si ya se dirige a una farmacia, Brewer tiene algunos consejos. No se vuelva loco. No es necesario salir y abastecerse de muchas cosas".

¿Y esas máscaras quirúrgicas? Si no está enfermo, no necesita usarlas, y ciertamente no necesita comprar todas las cajas que su farmacia local tiene en stock. El punto principal de la máscara es evitar que alguien infectado con el virus lo propague a otros"

Los cubrebocas comunes impiden que las gotas que salen de una persona enferma entren en el aire, pero no son lo suficientemente ajustados para evitar que lo que ya está en el aire entre.

Hay máscaras especializadas, conocidas como máscaras N95 porque filtran el 95 por ciento de las partículas en el aire, que son más efectivas, y algunos minoristas en línea las venden. Pero hay un problema: las máscaras son difíciles de usar sin entrenamiento. Deben instalarse y probarse para que funcionen correctamente.

Si solo los compra en una farmacia, no va a hacer todo eso. No lo va a probar y no lo va a usar correctamente, así que todo lo que ha hecho es gastar mucho dinero en una máscara facial muy elegante"

Lo mismo ocurre con los guantes quirúrgicos, dijo Brewer, que pueden contaminarse al igual que nuestras manos. No hay necesidad de ellos si se está lavando las manos correctamente y con frecuencia, dijo.

Si tiene ganas de comprar algo, puede apegarse a medicina típica respiratoria: descongestionantes, medicamentos antiinflamatorios y acetaminofén para las fiebres.

'La práctica crea hábitos'

Popescu ha empacado una bolsa desde que estaba en la escuela de posgrado; si no tuviera una, dijo, se sentiría como una mala experta en emergencias de salud pública. Eso se debe a que, explicó, una de las mejores cosas que puede hacer para prepararse para cualquier emergencia, incluido un brote de coronavirus, es armar un kit de emergencia.

En el suyo, ella tiene un botiquín de primeros auxilios, linternas, una manta, una batería externa para su teléfono celular, un cambio de ropa y comida extra para su perro.

Pregúntese:

¿Qué pasaría si las escuelas cierran durante una semana o dos?

¿Qué pasaría si hay problemas con el transporte público?

¿Qué sucede si tengo que trabajar desde casa o quedarme tarde en el trabajo?

Debe tener un plan para el cuidado de los niños, para ir al trabajo y para alimentar a las mascotas, dijo. La práctica crea hábitos. Si tengo un plan, eso significa que no tengo que entrar en pánico. Saskia V. Popescu, epidemióloga.

Este es un buen recordatorio para analizar sus recursos y sus planes de modo que, en caso de que se vuelva más grave, no lo tomen desprevenido. La gente piensa que necesitan salir y comprar cosas, pero gran parte de eso es solo tener un plan"

Saskia V. Popescu, epidemióloga

Tenga en cuenta sus alrededores

Los funcionarios de salud han insistido en que mantenga su distancia de las personas enfermas, especialmente cuando se trata de virus respiratorios.

Y debido a que no existe una solución médica para el coronavirus, los pasos preventivos y el conocimiento son realmente las mejores herramientas a su disposición, dijo Stanley Perlman, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Iowa.

Vale la pena considerar limitar la exposición a grupos grandes, especialmente durante la temporada de gripe.

"Cualquier congregación de personas es un escenario para propagar un agente infeccioso". Stanley Perlman, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Iowa

Pero con todos los ojos volcadas a teléfonos inteligentes y orejas ocupadas por auriculares en espacios reducidos, como el transporte público, es importante mirar a su alrededor y ver qué hay, a dónde van las manos de todos y tomar una nota mental para lavarse más tarde.

Recordamos lavarnos las manos en casa, pero no cuando bajamos del metro o dejamos la tienda de comestibles Saskia V. Popescu, epidemióloga

Hay otras medidas a tomar, como tratar de evitar la mitad de un vagón de tren lleno, dijo. Y si alguien está tosiendo cerca, haga todo lo posible para alejarse.

Pero la conciencia va en ambos sentidos. Si bien es probable que Estados Unidos vea un aumento en el coronavirus, dijo, es importante no entrar en pánico.

El hecho de que alguien tenga el resfriado o tos no significa que tenga el nuevo coronavirus. Hay muchos virus respiratorios. Saskia V. Popescu, epidemióloga

Tenga cuidado con lo que lee

El coronavirus se está propagando rápidamente, y también la información errónea al respecto. Popescu y otros expertos llaman a esto una "infodemia", y puede ser tan dañina como cualquier enfermedad.

Desde que se informaron los primeros casos, los engaños, las mentiras y la ciencia basura sobre el coronavirus han surgido en línea, principalmente a través de las redes sociales.

La gente es más susceptible a los clics durante estos eventos porque hay más información y la gente no está segura de en quién confiar" Jevin West, investigador de la Universidad de Washington

Debe asegurarse de mantenerse informado a través de fuentes confiables, como la Organización Mundial de la Salud y los departamentos de salud locales, dijo Popescu. No es el usuario anónimo el que da consejos en las menciones de Twitter.

Puede ser realmente fácil conectarse a Internet, comprar suministros y asustarse y luego quedarse en Facebook. Pero manténgase al día".

Sea amable

En los campus universitarios, en un conservatorio de música, en restaurantes chinos, entre las filas de una famosa compañía de baile y en las calles todos los días, los asiáticos han informado de un aumento de las agresiones micro y macro.

A medida que el coronavirus se ha extendido, también lo ha hecho el prejuicio anti-asiático.

La Organización Mundial de la Salud ha instado a las agencias gubernamentales a hacer lo que puedan para evitar la discriminación contra poblaciones específicas, ya que la estigmatización puede alimentar la propagación del brote al conducir a las personas marginadas a ocultar la infección y evitar buscar tratamiento.

Recuerde no dejar que el miedo anule su humanidad cuando trata con otras personas. Esto es un virus. No piensa; no planea. No deberíamos culpar a nuestros vecinos ni a nuestros colegas o extraños porque existe un virus y se está extendiendo, dijo Timothy Brewer, profesor de epidemiología.

