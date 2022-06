¿Cómo prevenir el cáncer de próstata de forma natural?

El cáncer de próstata es un tumor maligno que empieza a crecer en la glándula prostática y que en sus primeras etapas no representa síntomas, además suele ser detectado en más del 65% de hombres mayores de 65 años.

Este es uno de los cánceres más comunes en hombres. La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino y se encuentra justo debajo de la vejiga y delante del recto. Es casi del tamaño de una nuez y rodea parte de la uretra, además es parte fundamental en la elaboración de un líquido que es parte del semen.

Aunque esta es una enfermedad más común en hombres de edad avanzada, a continuación, te diremos algunos métodos naturales de reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata.

Si bien no hay estrategias que garanticen el no padecer esta enfermedad, lo cierto es que algunos estudios sugieren que hacer no tal cosa o consumir cierto tipo de alimentos ayuda a reducir el riesgo.

Elige una dieta saludable, que sea reducida en grasas, que incluya frutas y verduras y evita comer porciones grandes de carnes, aceites y lácteos.

Mientras que las frutas y verduras mantelos como una de tus dietas principales e incrementa el consumo de estas en la medida que te sea posible.

Has ejercicio. Algunos estudios sugieren que mantenerte en buen estado físico reduce el riesgo de cáncer de próstata, debido a que la actividad física tiene muchos beneficios a la salud.

No solo con esto reduces la probabilidad de padecer enfermedades cardiacas sino, también diversos tipos de cáncer al mantenerte en un peso ideal.

También te puede interesar

Además de lo anterior, también se recomienda iniciar con los exámenes periódicos sobre todo si eres mayor de 40 años o tienes antecedentes de cáncer de próstata en tu familia.