Cómo prevenir la diabetes

México.- La diabetes es una enfermedad grave que requiere de un tratamiento especial para evitar sus diversas complicaciones o la muerte. Sus principales síntomas son cansancio sin motivo aparente, sensación de sed o hambre constantes y entumecimiento de manos y pies. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 442 millones de personas en el mundo padecen diabetes, superando en causa de muerte al SIDA y al cáncer de mama juntos.

Existen dos tipos de diabetes. El 90 por ciento de los casos mundiales corresponden a diabetes tipo 2 y el 10 por ciento a diabetes tipo 1. La diabetes tipo dos ocurre cuando el cuerpo no produce o no utiliza bien la insulina y la tipo 1 cuando el páncreas no produce insulina.

La diabetes puede ser prevenida si se siguen ciertos parámetros de alimentación y ejercicio, entre los puntos más importantes a considerar para su prevención se encuentran:

Perder peso y mantenerlo. El control del peso es una parte importante de la prevención de la diabetes. Es posible que pueda prevenir o retrasar la diabetes al perder entre el cinco y el 10 por ciento de su peso actual.

Seguir un plan de alimentación saludable. Es importante reducir la cantidad de calorías que consume y bebe cada día, para que pueda perder peso y no recuperarlo. Para lograrlo, su dieta debe incluir porciones más pequeñas y menos grasa y azúcar.

Haga ejercicio regularmente. El ejercicio tiene muchos beneficios para la salud, incluyendo ayudarle a perder peso y bajar sus niveles de azúcar en la sangre. Ambos disminuyen el riesgo de diabetes tipo 2. Intente hacer al menos 30 minutos de actividad física cinco días a la semana.

No fume. Fumar puede contribuir a la resistencia a la insulina, lo que puede llevar a tener diabetes tipo 2. Si ya fuma, intente dejarlo.