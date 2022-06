¿Cómo puedo mantenerme activo si mi trabajo es muy sedentario?

Incluso en el caso de que no nos consideremos personas especialmente deportivas o activas, por el bien de nuestra salud, debemos procurar tener momentos de movimiento durante nuestro día a día, ya que si llevamos una vida demasiado sedentaria podemos presentar malestares de espalda o de otras partes del cuerpo.

Uno de los problemas más frecuentes de los trabajadores mexicanos, es que quienes tienen empleo de oficina cuentan con pocas oportunidades para hacer algún deporte o actividad física. Esto se convierte en una mala costumbre que a la larga conlleva enfermedades. Para cuidar la salud, aun si el trabajo que ejercemos requiere que estemos en una misma posición por muchas horas, traemos una lista de consejos que pueden ayudar a aumentar nuestra actividad física y evitar problemas de salud.

Cómo mantenerse activo si se tiene un trabajo muy sedentario

Destinar un momento del día para caminar al menos 15 o 30 minutos

Si no se tiene tiempo para hacer mucho ejercicio, una forma de estar activo que no implica dinero ni máquinas especiales, es caminar. No es difícil cumplirlo, porque si se llega al trabajo en automóvil, se puede decidir estacionarse un poco más lejos, para tener ese tiempo de ejercicio, o llegas en transporte público. Caminar es uno de los mejores ejercicios.

Hacer pausas activas

No sólo es bueno para nuestro cuerpo, también para nuestro cerebro. Las pausas activas son pausas de 3 a 5 minutos en donde nos levantamos de nuestra silla y hacemos algún ejercicio de calentamiento simple. De esta forma, oxigenamos nuestro cerebro, nos distraemos, tenemos nuestro cuerpo en movimiento y podemos sentirnos con más energía. Se recomiendan 3 pausas activas a lo largo del día.

Realizar estiramientos al inicio y final de la jornada laboral

Si no puedes llevar a cabo las pausas activas, otra opción es cambiarlo por ejercicios de estiramiento antes de empezar a trabajar y después de finalizar. Estirar los brazos, las piernas, como un breve calentamiento, pueden ayudarte a sentirte mejor.

Levantarse a caminar

Parecido a las pausas activas, pero en este caso, sólo caminar. Cada hora puedes levantarte de tu asiento y darle una vuelta a tu oficina, así no te sentirás tan agotado, ni entumido. Es una acción que tampoco requiere de mucho tiempo.