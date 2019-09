Cómo quemar 500 calorías en 30 minutos con ejercicios

México.- No hay mejor manera de bajar de peso que realizar ejercicios que nos ayuden a gastar muchas calorías y si estos ejercicios son fáciles y se pueden hacer en casa, mucho mejor. Existe un ejercicio que puede ayudar a quemar muchas calorías en poco tiempo, aproximadamente 500 en 30 minutos.

Para este ejercicio no requieres de herramientas o materiales costosos o que sólo puedes encontrar en un gimnasio; basta con una cuerda pero el secreto para quemar las calorías está en el cómo utilizarla. Estas son cuatro maneras en que puedes utilizar la cuerda para quemar hasta 500 calorías en 30 minutos.

Este ejercicio es sumamente útil para cuando no tienes mucho tiempo de ir al gimnasio pues se puede hacer perfectamente en tu casa o cuando estás de viaje. A las pocas semanas comenzarás a notar los resultados. No está demás decir que deberás llevar una dieta balanceada, aunque no del todo estricta.

Ejercicios para quemar 500 calorías en 30 minutos

Ejercicio uno

Para este ejercicio sólo necesitas brincar la cuerda como lo hacías cuando eras un infante pero con una pequeña variante, deberás alzar los talones a la altura de los glúteos con cada salto, en total deberás hacer 50 saltos, si no puedes hacerlos seguidos, toma pocos descansos de menos de 30 segundos.

Ejercicio 2

Para este ejercicio con cuerda deberás abrir y cerrar las piernas en cada salto. Realiza 50 saltos y descansa 20 segundos. Con el tiempo trata de reducir los descansos entre saltos.

Ejercicio 3

Para este ejercicio deberás saltar y levantar tus rodillas, puedes hacer 50 saltos con descansos de 20 segundos.

Ejercicio 4

Salta la cuerda con un solo pie. Trata de hacer 50 saltos con descansos de 10 segundos, alterna de pie cuando hagas los primeros 50 saltos.

Si no estás acostumbrado al ejercicio físico, comienza poco a poco con los saltos de cuerda, en caso de que sientas molestias toma más descansos o consulta a tu médico.