Cómo saber si tengo SIDA

México.- El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un virus que afecta al sistema inmunonógico que defiende al organismo de diversas infecciones. Cuando el VIH ha afectado de manera considerable al sistema inmunológico se denomina Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), por ello el Sida es un conjunto de síntomas que aparece por una insuficiencia del sistema inmune.

Al ser el SIDA el conjunto de varios síntomas, es difícil determinar por ellos si se padece o no el síndrome, para ello es necesario que se realicen pruebas de laboratorio, sin embargo durante las primeras dos o cuatro semanas después de la infección por VIH, las personas pueden sentirse enfermas como si tuvieran un resfriado común y esto prolongarse por algunas semanas. Es la respuesta natural del cuerpo a la infección, las personas que la padecen a menudo lo ignoran porque podrían no sentirse mal de inmediato o no sentirse mal en lo absoluto.

Si existen síntomas similares a los de un resfriado común y existe el riesgo dada la actividad sexual o el uso de drogas especialmente inyectables, u otras prácticas de riesgo, es recomendable realizarse la prueba de anticuerpos de cuarta generación o una prueba de ácido nucleico.

El VIH no tiene síntomas. Por lo tanto, la única manera de saber si alguien contrajo el VIH es a través de un test.

Existen dos tipos de test: el llamado ELISA que es una extracción de sangre y se realiza en un laboratorio, y el test rápido, para el que se depositan unas gotas de sangre de la yema de un dedo sobre una tira reactiva y cuyo resultado se obtiene veinte minutos.

Es importante que las personas que han mantenido relaciones sexuales riesgosas, como las que se practican sin condón o con personas desconocidas, que hayan recibido transfusiones de sangre o compartido agujas en el consumo de drogas, se realicen pruebas de manera periódica y en caso de estar contagiadas con el virus, acceder a tratamientos que ayudan a otorgar una vida completamente normal.